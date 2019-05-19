Тим Рот отправится на «Остров Бергмана»

ревью

Один из основателей манифеста «Догма 95» отмечает юбилей.

Чулпан Хаматова едет по каторжному маршруту в Сибирь

Ролики фильмов

«Дылда»

История двух женщин-фронтовичек, которые пытаются вернуться к нормальной жизни после войны.