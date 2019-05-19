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Тим Рот отправится на «Остров Бергмана»

19 мая
2019 год

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19 мая 2019
Тим Рот присоединился к англоязычному дебюту французского режиссёра, сценаристки и актрисы Миа Хансен-Лёве «Остров Бергмана», уверяет Variety.

Компанию актёру в сверхъестественной мелодраме составят Вики Крипс, Миа Васиковска, Грета Гервиг и Джон Туртурро.

Тим Рот отправится на «Остров Бергмана»
фото: variety.com

Сюжет картины закручен вокруг пары американских кинематографистов, отправившихся на остров Ингмара Бергмана для подготовки к предстоящим съёмкам своего первого фильма. Вскоре оба теряют разницу между вымыслом и реальностью среди таинственных пейзажей острова.

Ленту спродюсируют Шарль Жильбер и Родригу Тейшейра.
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