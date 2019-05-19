Тим Рот отправится на «Остров Бергмана»

Тим Рот
присоединился к англоязычному дебюту французского режиссёра, сценаристки и актрисы Миа Хансен-Лёве «Остров Бергмана»
, уверяет Variety
.
Компанию актёру в сверхъестественной мелодраме составят Вики Крипс
, Миа Васиковска
, Грета Гервиг
и Джон Туртурро
.
Сюжет картины закручен вокруг пары американских кинематографистов, отправившихся на остров Ингмара Бергмана
для подготовки к предстоящим съёмкам своего первого фильма. Вскоре оба теряют разницу между вымыслом и реальностью среди таинственных пейзажей острова.
Ленту спродюсируют Шарль Жильбер
и Родригу Тейшейра
.