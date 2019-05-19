В Москве отметят 80-летие Иэна Маккеллена

24 и 25 мая в столичном киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоятся показы специальной программы «Иэн Маккеллен – 80!»
, посвящённой юбилею любимого британского актёра. Об этом сообщает пресс-служба Арт-объединения CoolConnections, организовавшего спецпоказы при официальной поддержке Отдела культуры и образования посольства Великобритании в Москве.
25 мая состоится премьера и единственный показ картины Кеннета Браны «Чистая правда»
, где сэр Иэн
сыграл роль Генри Ризли, третьего графа Саутгемптона. Его партнёрами по фильму стали сам Брана
(Шекспир) и Джуди Денч
(Энн Хатауэй).
Также в программу включён «Король Лир: Маккеллен»
– великая шекспировская драма – настоящий бенефис сэра Иэна и, как утверждается, его последняя большая роль в пьесе Барда. Пронзительный и мощный, спектакль во всей красе демонстрирует возможности Маккеллена
как театрального актёра.
Показы также пройдут с 24 по 27 мая в городах России, Украины и Беларуси. За обновлениями и расписанием в каждом городе можно следить здесь
.