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В Москве отметят 80-летие Иэна Маккеллена

19 мая
2019 год

Новости кино >>
19 мая 2019
24 и 25 мая в столичном киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоятся показы специальной программы «Иэн Маккеллен – 80!», посвящённой юбилею любимого британского актёра. Об этом сообщает пресс-служба Арт-объединения CoolConnections, организовавшего спецпоказы при официальной поддержке Отдела культуры и образования посольства Великобритании в Москве.


25 мая состоится премьера и единственный показ картины Кеннета Браны «Чистая правда», где сэр Иэн сыграл роль Генри Ризли, третьего графа Саутгемптона. Его партнёрами по фильму стали сам Брана (Шекспир) и Джуди Денч (Энн Хатауэй).

Также в программу включён «Король Лир: Маккеллен» – великая шекспировская драма – настоящий бенефис сэра Иэна и, как утверждается, его последняя большая роль в пьесе Барда. Пронзительный и мощный, спектакль во всей красе демонстрирует возможности Маккеллена как театрального актёра.

Показы также пройдут с 24 по 27 мая в городах России, Украины и Беларуси. За обновлениями и расписанием в каждом городе можно следить здесь.
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