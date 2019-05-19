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Майкл Фассбендер, Джейми Фокс и Питер Динклэйдж объединятся в «Дикую банду»

19 мая
2019 год

Новости кино >>
19 мая 2019
Майкл Фассбендер, Джейми Фокс и Питер Динклэйдж возглавят ремейк классического вестерна Сэма Пекинпа «Дикая банда», который поставит Мел Гибсон.


Согласно Deadline, продюсером выступит Джерри Брукхаймер. Сценарий написали Брайан Бэгби и сам Гибсон, для которого вестерн станет седьмой полнометражной игровой постановкой.

Оригинал, вышедший в 1969-м, повествовал о событиях, развернувшихся в 1913 году, в конце эры людей «вне закона» на Диком Западе. По сюжету жестокий, но уважаемый негодяй Пайк Бишоп собирает команду из постаревших грабителей для последнего дела, которое становится лебединой песней для банды.
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