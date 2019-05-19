Майкл Фассбендер, Джейми Фокс и Питер Динклэйдж объединятся в «Дикую банду»

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Новости кино В Москве отметят 80-летие Иэна Маккеллена Юбилейные показы также пройдут в городах России, Украины и Беларуси.

Новости кино Томасу Винтербергу исполнилось 50 лет Один из основателей манифеста «Догма 95» отмечает юбилей.

Ролики фильмов «Дылда» История двух женщин-фронтовичек, которые пытаются вернуться к нормальной жизни после войны.

Обзор сериалов «Уловка-22»: Американский ДМБ Джордж Клуни выступает с антимилитаристскими сатирическими лозунгами

Спутник телезрителя «Училка»: Двойка за повторение 18 мая, 23:00, Первый канал