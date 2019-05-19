Майкл Фассбендер, Джейми Фокс и Питер Динклэйдж объединятся в «Дикую банду»

Майкл Фассбендер
, Джейми Фокс
и Питер Динклэйдж
возглавят ремейк классического вестерна Сэма Пекинпа «Дикая банда»
, который поставит Мел Гибсон
.
Согласно Deadline
, продюсером выступит Джерри Брукхаймер
. Сценарий написали Брайан Бэгби
и сам Гибсон, для которого вестерн станет седьмой полнометражной игровой постановкой.
Оригинал, вышедший в 1969-м, повествовал о событиях, развернувшихся в 1913 году, в конце эры людей «вне закона» на Диком Западе. По сюжету жестокий, но уважаемый негодяй Пайк Бишоп собирает команду из постаревших грабителей для последнего дела, которое становится лебединой песней для банды.