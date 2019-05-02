Леониду Каневскому исполнилось 80 лет

Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве. С одиннадцати лет он хотел стать артистом и, когда ему исполнилось семнадцать, уехал в Москву. Поступил в Театральное училище имени Б.В. Щукина, где занимался на курсе Веры Львовой. С 1961 года играл в Московском театре имени Ленинского комсомола, главным режиссером которого в 1963 году стал Анатолий Эфрос – его актёр и считает своим учителем. С 1967 года служил актёром театра на Малой Бронной, пока в 1991 году не эмигрировал в Израиль, где совместно с режиссёром Евгением Арье создал в Тель-Авиве драматический театр «Гешер» (в переводе с иврита - «Мост»); основу труппы составляют актёры, игравшие на сценах московских и ленинградских театров.
Свою кинокарьеру начал в 1963 году с фильма «Сорок минут до рассвета». Настоящая известность пришла к актеру в 1970-х, когда на экранах появился детективный сериал «Следствие ведут Знатоки», где Каневский сыграл инспектора Московского уголовного розыска Александра Томина. Всего на счету актера более семидесяти ролей в кино
С 2006 года и по настоящее время Каневский является ведущим документального сериала «Следствие вели…» на канале НТВ. Параллельно с этим он продолжает играть в театре «Гешер».