Фильм Квентина Тарантино включен в конкурс Каннского кинофестиваля

В программе 72-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая, серьезное пополнение. Так, в конкурс добавлены сразу две картины, сообщается на сайте
смотра.
В числе претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» оказались Квентин Тарантино
со своей новой работой «Однажды в Голливуде
», где главные роли играют Леонардо ДиКаприо
, Брэд Питт
и Марго Робби
, а также четырехчасовое продолжение оды молодости
«Мектуб, моя любовь
» Абделатифа Кешиша
.
Конкурсная программа «Особый взгляд» тоже дополнена двумя работами, одна из которых российская лента «Однажды в Трубчевске
» Ларисы Садиловой
, которая в июне будет показана в конкурсе «Кинотавра». Ранее стало известно
, что в программе «Особый взгляд» примет участие вторая режиссерская работа Кантемира Балагова
«Дылда
», продюсерами которой выступили Сергей Мелькумов
и Александр Роднянский
.