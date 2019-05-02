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Фильм Квентина Тарантино включен в конкурс Каннского кинофестиваля

2 мая
2019 год

Новости кино >>
2 мая 2019
В программе 72-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая, серьезное пополнение. Так, в конкурс добавлены сразу две картины, сообщается на сайте смотра.

Фильм Квентина Тарантино включен в конкурс Каннского кинофестиваля

В числе претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» оказались Квентин Тарантино со своей новой работой «Однажды в Голливуде», где главные роли играют Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби, а также четырехчасовое продолжение оды молодости «Мектуб, моя любовь» Абделатифа Кешиша.

Конкурсная программа «Особый взгляд» тоже дополнена двумя работами, одна из которых российская лента «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой, которая в июне будет показана в конкурсе «Кинотавра». Ранее стало известно, что в программе «Особый взгляд» примет участие вторая режиссерская работа Кантемира Балагова «Дылда», продюсерами которой выступили Сергей Мелькумов и Александр Роднянский.
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