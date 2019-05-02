Фильм Квентина Тарантино включен в конкурс Каннского кинофестиваля

ревью

Пёс Макс вместе с другом отправляется на дачу.

Анатолий Васильев обсудит со зрителями «Дорогу на Чаттанугу»

Ролики фильмов

«Мальчик русский»

Деревенский паренек отправляется на войну, мечтая о славе и орденах, но в первом же бою теряет зрение.