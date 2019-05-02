Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Николас Холт сыграет с Анджелиной Джоли

2 мая
2019 год

Новости кино >>
2 мая 2019
Николас Холт, известный по работе во франшизе «Люди Икс» и сыгравший писателя Джона Толкина в одноименном байопике, готовящемся к прокату, присоединился к актерскому составу нового проекта режиссера «Ветреной реки» Тейлора Шеридана «Те, кто желал мне смерти» (Those Who Wish Me Dead), сообщает Variety.

Николас Холт сыграет с Анджелиной Джоли

Работа Шеридана основана на одноименной книге Майкла Кориты. В центре повествования – 14-летний подросток, ставший свидетелем жестокого убийства. В рамках программы защиты свидетелей полиция помещает мальчика под другим именем в лагерь для трудных подростков, где их учат выживать в условиях дикой природы. Однако убийцы, известные как братья Блэкуэлл, всеми силами пытаются добраться до мальчика. И в результате оказываются в пустынных горах Монтаны, где защитить мальчика могут только три сотрудника лагеря. Ранее сообщалось, что одну из взрослых ролей сыграет Анджелина Джоли.

Известно, что Шеридан взял роман Кориты лишь в качестве стартовой точки. Сам сценарий он характеризует как триллер – судя по всему, в стиле «Ветреной реки». Съемки должны начаться уже в мае.
версия для печати
Поиск по меткам
Американское кино
персоны
Анджелина ДжолиНиколас ХолтТейлор Шеридан
фильмы
Ветреная рекаЛюди Икс: Дни минувшего будущегоЛюди Икс: Первый классТолкин

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дагун Омаев
30 апреля ушёл из жизни актёр Дагун Омаев.
Наталия Красноярская
30 апреля ушла из жизни актриса Наталия Красноярская.
Элина Быстрицкая
26 апреля 2019 года ушла из жизни народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Валерий Филиппов
26 апреля ушёл из жизни художник-постановщик Валерий Филиппов.

День рождения >>

Олег Андреев
Филипп Бледный
Михаил Жигалов
Леонид Зверинцев
Леонид Каневский
Анвар Либабов
Анна Липко
Тамара Логинова
Иван Любезнов
Брайан Ахерн
Дуэйн Джонсон
Бинг Кросби
Войцех Пшоняк
Серж Реджани
Дэвид Суше
Эрик Эльмонино
все родившиеся 2 мая >>

Афиша кино >>

Букашки 2
комедия, приключения, семейное кино
Китай, Франция, 2018
Велотачки
комедия, семейное кино
Аргентина, Испания, Китай, 2018
Супергерои. Как всё начиналось
исторический фильм
Великобритания, 2018
Жертвоприношение
драма
Великобритания, Франция, Швеция, 1986
Время монстров
фильм ужасов, фэнтези
США, 2018
В метре друг от друга
мелодрама
США, 2019
Принцесса Эмми
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Бельгия, Великобритания, Германия, 2019
Спасибо деду за Победу
комедия
Россия, 2019
Мстители: Финал
боевик, приключения, фэнтези
США, 2019
По воле Божьей
драма
Франция, Бельгия, 2019
Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2019
Игры разумов
биография, драма, мистика, экранизация
Ирландия, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен