Николас Холт сыграет с Анджелиной Джоли

Николас Холт
, известный по работе во франшизе «Люди Икс
» и сыгравший писателя Джона Толкина в одноименном байопике
, готовящемся к прокату, присоединился к актерскому составу нового проекта режиссера «Ветреной реки
» Тейлора Шеридана
«Те, кто желал мне смерти
» (Those Who Wish Me Dead), сообщает Variety
.
Работа Шеридана основана на одноименной книге Майкла Кориты. В центре повествования – 14-летний подросток, ставший свидетелем жестокого убийства. В рамках программы защиты свидетелей полиция помещает мальчика под другим именем в лагерь для трудных подростков, где их учат выживать в условиях дикой природы. Однако убийцы, известные как братья Блэкуэлл, всеми силами пытаются добраться до мальчика. И в результате оказываются в пустынных горах Монтаны, где защитить мальчика могут только три сотрудника лагеря. Ранее сообщалось
, что одну из взрослых ролей сыграет Анджелина Джоли
.
Известно, что Шеридан взял роман Кориты лишь в качестве стартовой точки. Сам сценарий он характеризует как триллер – судя по всему, в стиле «Ветреной реки». Съемки должны начаться уже в мае.