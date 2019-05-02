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Анатолий Васильев обсудит со зрителями «Дорогу на Чаттанугу»

2 мая
2019 год

Новости кино >>
2 мая 2019
Двухсерийный спектакль-фильм Анатолия Васильева «Дорога на Чаттанугу» по пьесе Виктора Славкина покажут 16 мая в киноцентре «Октябрь», после просмотра состоится творческая встреча с режиссером, сообщает пресс-служба проекта «КАРО.Арт».

Анатолий Васильев обсудит со зрителями «Дорогу на Чаттанугу»
фото: Пресс-служба КАРО.Арт

В основу спектакля-фильма «Дорога на Чаттанугу» (1992/2014) положены студийные съемки знаменитого спектакля Анатолия Васильева «Взрослая дочь молодого человека» (Московский драматический театр им. Станиславского, Москва, 1979) по одноименной пьесе Виктора Славкина, а также документальные съемки прототипов сценических героев и стиляг со страниц журнала «Крокодил». Главные роли в фильме исполнили Альберт Филозов, Юрий Гребенщиков, Лидия Савченко и Эммануил Виторган. Мелодии 1950-х годов исполняет Алексей Козлов.

Показ состоится при поддержке «Фонда развития искусства драматического театра режиссера и педагога Анатолия Васильева» к 40-летию спектакля.

«Эй, стиляги! Никого не осталось. Эй, бывшие стиляги! Никого. Эй! Все, кто с нами до Чаттануги, садитесь на поезд, поехали! Чух-чух-чух... Сорок лет прошло как сорок дней, чуваки! Короче, мы празднуем вместе с «Октябрем» в середине мая сорокалетие со дня премьеры «Взрослой дочери молодого человека» Виктора Славкина! Первая открытая генеральная репетиция состоялась 24-го апреля 1979 года на сцене Драматического театра им. Станиславского», – приглашает на показ Анатолий Васильев.
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персоны
Анатолий ВасильевЭммануил ВиторганЮрий ГребенщиковАлексей Козлов (II)Лидия СавченкоВиктор СлавкинАльберт Филозов
фильмы
Взрослая дочь молодого человека

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