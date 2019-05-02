Анатолий Васильев обсудит со зрителями «Дорогу на Чаттанугу»

В основу спектакля-фильма «Дорога на Чаттанугу» (1992/2014) положены студийные съемки знаменитого спектакля Анатолия Васильева «Взрослая дочь молодого человека» (Московский драматический театр им. Станиславского, Москва, 1979) по одноименной пьесе Виктора Славкина, а также документальные съемки прототипов сценических героев и стиляг со страниц журнала «Крокодил». Главные роли в фильме исполнили Альберт Филозов, Юрий Гребенщиков, Лидия Савченко и Эммануил Виторган. Мелодии 1950-х годов исполняет Алексей Козлов.
Показ состоится при поддержке «Фонда развития искусства драматического театра режиссера и педагога Анатолия Васильева» к 40-летию спектакля.
«Эй, стиляги! Никого не осталось. Эй, бывшие стиляги! Никого. Эй! Все, кто с нами до Чаттануги, садитесь на поезд, поехали! Чух-чух-чух... Сорок лет прошло как сорок дней, чуваки! Короче, мы празднуем вместе с «Октябрем» в середине мая сорокалетие со дня премьеры «Взрослой дочери молодого человека» Виктора Славкина! Первая открытая генеральная репетиция состоялась 24-го апреля 1979 года на сцене Драматического театра им. Станиславского», – приглашает на показ Анатолий Васильев.