Робин Райт дебютирует в режиссуре

Ее первым проектом станет драма «Земля» (Land), в которой она сама же сыграет главную роль. Героиня Райт – адвокат Эдди Матис, которая решает «стереть себя с лица Земли» и исчезнуть в самом необитаемом районе США – Национальном лесу Шошон в штате Вайоминг. Там ей предстоит научиться охотиться, ловить рыбу, добывать еду, выживать в условиях суровой зимы и дикой природы, а также столкнуться с местным коренным населением. В процессе выживания ей придется противостоять своим демонам и проверять себя на прочность.
Фильм будет снят по оригинальному сценарию номинантки на премию «Золотой глобус» за ленту Стивена Спилберга «Секретное досье» Лиз Ханны. Производство картины начнется уже летом в Британской Колумбии – самой западной провинции Канады.