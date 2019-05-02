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Робин Райт дебютирует в режиссуре

2 мая
2019 год

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2 мая 2019
Звезда сериала «Карточный домик», актриса Робин Райт дебютирует в режиссуре, сообщает Deadline.

Робин Райт дебютирует в режиссуре
фото: Kevin Baird/deadline.com

Ее первым проектом станет драма «Земля» (Land), в которой она сама же сыграет главную роль. Героиня Райт – адвокат Эдди Матис, которая решает «стереть себя с лица Земли» и исчезнуть в самом необитаемом районе США – Национальном лесу Шошон в штате Вайоминг. Там ей предстоит научиться охотиться, ловить рыбу, добывать еду, выживать в условиях суровой зимы и дикой природы, а также столкнуться с местным коренным населением. В процессе выживания ей придется противостоять своим демонам и проверять себя на прочность.

Фильм будет снят по оригинальному сценарию номинантки на премию «Золотой глобус» за ленту Стивена Спилберга «Секретное досье» Лиз Ханны. Производство картины начнется уже летом в Британской Колумбии – самой западной провинции Канады.
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