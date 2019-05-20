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Стартовали съёмки фильма «Мистер нокаут» о боксёре Валерии Попенченко

20 мая
2019 год

Новости кино >>
20 мая 2019
Артём Михалков приступил к съёмкам картины под рабочим названием «Мистер нокаут». Об этом рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook исполнитель одной из главных ролей Сергей Безруков.

Фильм, основанный на сценарии Олега Преснякова, расскажет историю советского боксёра Валерия Попенченко, которая будет сосредоточена на его взаимодействии с тренером Григорием Кусикьянцем.

Стартовали съёмки фильма «Мистер нокаут» о боксёре Валерии Попенченко
фото: facebook.com

Образ Попенченко воплотит Виктор Хориняк. В качестве тренера режиссёр ранее себе представлял Виталия Хаева или Михаила Трухина, но в итоге остановил свой выбор на Безрукове.

Бюджет ленты, получившей государственную поддержку в 2018-м, составит 200 млн рублей. Релиз запланирован на 2020 год.
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Стартовали съёмки фильма «Мистер нокаут» о боксёре Валерии Попенченко фотографии
Стартовали съёмки фильма «Мистер нокаут» о боксёре Валерии Попенченко фотографии
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