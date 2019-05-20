Стартовали съёмки фильма «Мистер нокаут» о боксёре Валерии Попенченко

Артём Михалков
приступил к съёмкам картины под рабочим названием «Мистер нокаут». Об этом рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook
исполнитель одной из главных ролей Сергей Безруков
.
Фильм, основанный на сценарии Олега Преснякова
, расскажет историю советского боксёра Валерия Попенченко
, которая будет сосредоточена на его взаимодействии с тренером Григорием Кусикьянцем
.
Образ Попенченко воплотит Виктор Хориняк
. В качестве тренера режиссёр ранее себе представлял Виталия Хаева
или Михаила Трухина
, но в итоге остановил свой выбор на Безрукове.
Бюджет ленты, получившей государственную поддержку в 2018-м, составит 200 млн рублей. Релиз запланирован на 2020 год.