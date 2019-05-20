Новая «Смертельная битва» появится на больших экранах в марте 2021 года

После успеха видеоигры Mortal Kombat 11
студия Warner Bros. решила обнародовать дату релиза новой киноадаптации «Смертельной битвы»
. Согласно Deadline
, экранизация выйдет 5 марта 2021 года.
Продюсером картины является Джеймс Ван
, а поставит её Саймон Маккуойд
, снимавший в прошлом рекламу. Съёмки в ближайшем будущем стартуют в Южной Австралии.
«Смертельная битва», созданная Полом Андерсоном
в далёком 1995-м, в своё время одолела «проклятие экранизаций видеоигр»
и стала приятным исключением из правила, согласно которому адаптировать игры для кино невозможно. У ленты есть продолжение «Смертельная битва 2: Истребление»
, вышедшее в свет через два года после оригинала. Серия игр в своё время также обзавелась парочкой анимационных адаптаций.