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Новая «Смертельная битва» появится на больших экранах в марте 2021 года

20 мая
2019 год

Новости кино >>
20 мая 2019
После успеха видеоигры Mortal Kombat 11 студия Warner Bros. решила обнародовать дату релиза новой киноадаптации «Смертельной битвы». Согласно Deadline, экранизация выйдет 5 марта 2021 года.

Новая «Смертельная битва» появится на больших экранах в марте 2021 года

Продюсером картины является Джеймс Ван, а поставит её Саймон Маккуойд, снимавший в прошлом рекламу. Съёмки в ближайшем будущем стартуют в Южной Австралии.

«Смертельная битва», созданная Полом Андерсоном в далёком 1995-м, в своё время одолела «проклятие экранизаций видеоигр» и стала приятным исключением из правила, согласно которому адаптировать игры для кино невозможно. У ленты есть продолжение «Смертельная битва 2: Истребление», вышедшее в свет через два года после оригинала. Серия игр в своё время также обзавелась парочкой анимационных адаптаций.
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Новая «Смертельная битва» появится на больших экранах в марте 2021 года фотографии
Новая «Смертельная битва» появится на больших экранах в марте 2021 года фотографии
Новая «Смертельная битва» появится на больших экранах в марте 2021 года фотографии
Новая «Смертельная битва» появится на больших экранах в марте 2021 года фотографии
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