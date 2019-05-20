Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Продюсер «Людей Икс» надеется на продолжение франшизы

20 мая
2019 год

Новости кино >>
20 мая 2019
Продюсер франшизы «Люди Икс» Хатч Паркер на пресс-конференции в Москве рассказал, что надеется на продолжение истории этих супергероев, однако решение останется за студией Disney, которой после приобретения компании Fox принадлежат права на франшизу.

Продюсер «Людей Икс» надеется на продолжение франшизы
фото: "Люди Икс: Темный Феникс"

«Будущее туманно, мы не знаем, что будет делать Disney и Кевин Файги, но будем рады продолжить франшизу. Есть возможность пересмотреть материал, переработать его – мир, созданный в комиксах «Люди Икс» очень объемный и к нему можно подойти с разных сторон», – отметил Паркер.

Что касается картины «Люди Икс: Темный Феникс», которая выйдет в российский прокат 6 июня, то Паркер отметил, что доволен этой лентой и работой Саймона Кинберга, который выступил на фильме не только в качестве сценариста, но и продюсера и режиссера.
версия для печати
Поиск по меткам
Комиксфраншиза
персоны
Саймон Кинберг
фильмы
Люди ИксЛюди икс 2Люди Икс. Начало. РосомахаЛюди Икс. Последняя битваЛюди Икс: АпокалипсисЛюди Икс: Дни минувшего будущегоЛюди Икс: Новые мутантыЛюди Икс: Первый классЛюди Икс: Тёмный фениксРосомаха: Бессмертный

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Петров
17 мая ушёл из жизни актёр Владимир Петров.

День рождения >>

Игорь Васильев
Алексей Гуськов
Александр Дедюшко
Дарья Екамасова
Александр Завьялов
Юрий Казючиц
Роман Карцев
Гоша Куценко
Олеся Судзиловская
Диего Абатантуоно
Клер Небу
Тимоти Олифэнт
Бронсон Пинчот
Луселия Сантуш
Джеймс Стюарт
Шер
все родившиеся 20 мая >>

Афиша кино >>

То, что никто не видит
научная фантастика, триллер
Латвия, 2016
Аладдин
приключения, сказка, фэнтези
США, 2019
Весёлая ферма
детский фильм, семейное кино
Норвегия, 2018
Гори, гори ясно
фильм ужасов
США, 2019
Игрища престолов
комедия
США, 2019
Красивый, плохой, злой
биография, драма, криминальный фильм
США, 2019
Плейбой под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2018
Ядовитая роза
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Италия, США, 2019
Джон Уик 3
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Золотая молодёжь
драма
Бельгия, Франция, 2019
Королева сердец
драма
Дания, Швеция, 2019
SuperЗять
комедия
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен