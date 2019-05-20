Продюсер «Людей Икс» надеется на продолжение франшизы

Продюсер франшизы «Люди Икс» Хатч Паркер на пресс-конференции в Москве рассказал, что надеется на продолжение истории этих супергероев, однако решение останется за студией Disney, которой после приобретения компании Fox принадлежат права на франшизу.
фото: "Люди Икс: Темный Феникс"
«Будущее туманно, мы не знаем, что будет делать Disney и Кевин Файги, но будем рады продолжить франшизу. Есть возможность пересмотреть материал, переработать его – мир, созданный в комиксах «Люди Икс» очень объемный и к нему можно подойти с разных сторон», – отметил Паркер.
Что касается картины «Люди Икс: Темный Феникс», которая выйдет в российский прокат 6 июня, то Паркер отметил, что доволен этой лентой и работой Саймона Кинберга, который выступил на фильме не только в качестве сценариста, но и продюсера и режиссера.