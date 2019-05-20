Международная киношкола «Содружество» наградила лучшие короткометражки

Международная киношкола молодых кинематографистов СНГ «Содружество», чей четвёртый сезон прошёл в Батуми с 14 по 20 мая, подвела итоги конкурса короткометражных работ.
Первое место (диплом 1 степени) досталось фильму российского режиссёра Марии Поляковой «Путешествие в Париж». На второй позиции оказалась лента Дмитрия Булгакова «Дом на голове Клаузевертца». Третье место поделили между собой «Франка» Митрия Семёнова-Алейникова из Беларуси и «Прощай» Караша Жанышова из Кыргызстана.
Жюри критиков, в которое вошли Дмитрий Савельев, Жан Просянов, Евгений Майзель, Александр Гусев (Украина), Николай Лавренюк (Беларусь), Инна Безирганова (Грузия) и Эмиль Джумабаев (Кыргызастан), наградило дипломами кинопрессы «Технический перерыв» («за непрерывность подлинной жизни»), «Дом на голове Клаузерветца» («за кафкианское осмысление постсоветской реальности») и «Путешествие в Париж» («за художественную смелость и документальную убедительность»).