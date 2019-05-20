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Новости кино Международная киношкола «Содружество» наградила лучшие короткометражки Первое место завоевал российский фильм «Путешествие в Париж», также получивший дипломы мастеров и кинопрессы.

Новости кино Продюсер «Людей Икс» надеется на продолжение франшизы Об этом Хатч Паркер сообщил на пресс-конференции в Москве.

Спутник телезрителя «Гонка»: Песнь льда и пламени 21 мая, 00:30, РЕН ТВ

Главная тема Парад победителей и франшиз: Итоги питчингов Фонда Кино Какие фильмы получили, а какие не получили финансовую поддержку в 2019 году