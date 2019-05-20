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Международная киношкола «Содружество» наградила лучшие короткометражки

20 мая
2019 год

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20 мая 2019
Международная киношкола молодых кинематографистов СНГ «Содружество», чей четвёртый сезон прошёл в Батуми с 14 по 20 мая, подвела итоги конкурса короткометражных работ.

Первое место (диплом 1 степени) досталось фильму российского режиссёра Марии Поляковой «Путешествие в Париж». На второй позиции оказалась лента Дмитрия Булгакова «Дом на голове Клаузевертца». Третье место поделили между собой «Франка» Митрия Семёнова-Алейникова из Беларуси и «Прощай» Караша Жанышова из Кыргызстана.

Международная киношкола «Содружество» наградила лучшие короткометражки
фото: Дмитрий Островский

Режиссёры Алексей Федорченко, Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Владимир Битоков и Наталья Кудряшова вручили дипломы мастеров лентам «Технический перерыв» Филиппа Сотниченко (Украина), «Озеро радости» Алексея Полуяна (Беларусь) и «Путешествие в Париж».

Жюри критиков, в которое вошли Дмитрий Савельев, Жан Просянов, Евгений Майзель, Александр Гусев (Украина), Николай Лавренюк (Беларусь), Инна Безирганова (Грузия) и Эмиль Джумабаев (Кыргызастан), наградило дипломами кинопрессы «Технический перерыв» («за непрерывность подлинной жизни»), «Дом на голове Клаузерветца» («за кафкианское осмысление постсоветской реальности») и «Путешествие в Париж» («за художественную смелость и документальную убедительность»).
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Международная киношкола «Содружество» наградила лучшие короткометражки фотографии
Международная киношкола «Содружество» наградила лучшие короткометражки фотографии
Международная киношкола «Содружество» наградила лучшие короткометражки фотографии
Международная киношкола «Содружество» наградила лучшие короткометражки фотографии
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