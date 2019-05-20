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Леонид Белозорович снимает в Пятигорске исторический детектив «Алекс Лютый»

20 мая
2019 год

Новости кино >>
20 мая 2019
В Пятигорске Леонид Белозорович продолжает съёмки 12-серийного исторического детектива «Алекс Лютый», основанного на реальных событиях и повествующего об одном из самых жестоких нацистских преступников Александре Юхновском, который получил прозвище Алекс Лютый. Главные роли в сериале исполняют Сергей Пускепалис и Дмитрий Муляр, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Леонид Белозорович снимает в Пятигорске исторический детектив «Алекс Лютый»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Действие телешоу разворачивается в 1975 году. На своей подмосковной даче убит писатель, готовящий к выпуску книгу о гитлеровском палаче Алексе Лютом. Прямо перед смертью он успевает сообщить своему другу – начальнику спецотдела МВД по розыску военных преступников, генералу Петру Сомову (Юрий Ицков) – невероятную новость: Лютый, который считался погибшим с 1944 года, жив! Сомов даёт задание разобраться в этом деле своему лучшему следователю – полковнику Егору Сухареву (Пускепалис). В этом ему помогает новый сотрудник спецотдела – старший лейтенант Борис Касьянов (Алексей Кирсанов). Сухарев выясняет, что за пару недель до гибели писатель получил копии архивных документов, изъятых у арестованного на территории ФРГ Отто Кернера (Дирк Мартенс) – бывшего во время войны начальником тайной полевой полиции, ГФП-721, и покровителем Алекса Лютого. Документы пропали, но среди них была единственная в Советском Союзе фотография Алекса Лютого, сделанная в эпоху войны, и свежее письмо Кернера, адресованное Лютому. Сухарев начинает распутывать этот клубок, находя в рукописи писателя бесценные сведения о жизни Лютого (Владислав Коноплёв). После этого он едет на родину Лютого – в Новочеркасск. Туда же направляется редактор, работавший вместе с писателем над книгой, Сергей Вернигор (Муляр), чтобы завершить книгу в память о нём.

«Сухарев – полковник и сотрудник Главного управление МВД. Служит в специальном отделе, который занимается розыском военных преступников. Именно ему поручено поймать одного из самых жестоких предателей СССР – Алекса Лютого, который, оказывается, не умер, когда была война, а всё это время жил жизнью другого человека. Сценарий настолько интересный и лихо закрученный, что практически до финала будет не ясно, поймает ли мой герой Алекса, или тот вновь обманет всех вокруг и останется безнаказанным. Это будет такая история противостояния Сухарева и Алекса Лютого», – рассказал Сергей Пускепалис.

Леонид Белозорович снимает в Пятигорске исторический детектив «Алекс Лютый»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

По словам Дмитрия Муляра, герой, которого он играет, «очень непростой, хитрый, способный мимикрировать, притворяться, изворачиваться. Такое многообразие делает его более наполненным и интересным персонажем. Готовясь к роли, я изучал многие источники, поскольку в основе сюжета лежит реальная история. Также пришлось вспомнить спорт, так как герой отлично физически подготовлен. Рад, что моим партнёром стал Сергей Пускепалис: мы с ним уже несколько раз работали, но наши герои не пересекались. Съёмки проходят в Пятигорске, где такой воздух, что можно летать. Надеюсь, на хороший полёт».

В основу сюжета легла история коллаборациониста Александра Юхновского, сотрудника тайной полевой полиции ГФП-721 Алекса Лютого и примерного советского гражданина Александра Мироненко. Осенью 1941-го Юхновский, благодаря своему отцу – петлюровскому офицеру и украинскому националисту Ивану Юхновскому, начал служить переводчиком в немецкой полиции, а уже с апреля 42-го стал участником ГФП-721, где прослужил до августа 1944-го. Немецкие покровители называли его Алексом Лютым, или просто Хлыстом. Он участвовал в массовых расстрелах и истязаниях советских граждан, лично застрелил и забил до смерти тысячи советских граждан, включая женщин и детей. Отличался особой жестокостью и садизмом: по словам очевидцев, «он бил дубинками, пинал ногами, таскал за волосы и наносил увечья, делая всё это с особым азартом, будто получал удовольствие». Единственный из всех хиви, состоявших в ГФП-721, кто был награждён немецкой медалью «За заслуги для восточных народов». Но в 1944-м его судьба круто изменилась: отстав от обоза ГФП-721, он явился в полевой военкомат РККА и представился Александром Мироненко. Долгое время служил в Советской армии и проработал журналистом вплоть до самого разоблачения в 1975-м. Суд признал его виновным в участии по меньшей мере в 44-х карательных операциях и пособничестве к убийству более 2000 советских граждан, в том числе – собственноручном убийстве более 200 человек, и приговорил к смертной казни.
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Леонид Белозорович снимает в Пятигорске исторический детектив «Алекс Лютый» фотографии
Леонид Белозорович снимает в Пятигорске исторический детектив «Алекс Лютый» фотографии
Леонид Белозорович снимает в Пятигорске исторический детектив «Алекс Лютый» фотографии
Леонид Белозорович снимает в Пятигорске исторический детектив «Алекс Лютый» фотографии
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