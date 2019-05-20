Сергей Урсуляк возглавит жюри первого фестиваля экранизаций «Читка»

В Москве с 20 по 23 июня пройдёт первый фестиваль экранизаций «Читка», чьим организатором выступила компания Red Carpet Studio. Идея проведения смотра поддержана Департаментом кинематографии Министерства культуры Российской Федерации, Федеральным Агентством по печати и массовым коммуникациям и Департаментом культуры Москвы.
«Главная задача литературы и кино – рождать эмоции. Именно ради них мы садимся смотреть фильмы и сериалы или открываем книгу. И в литературных, и в кинопроизведениях мы хотим найти новые смыслы, ответы на давно волнующие нас вопросы, погрузиться в мир захватывающих событий – реалистичных или фантастических. Задача нашего фестиваля – объединить два великих искусства: литературу и кинематограф. И дать возможность зрителям и профессионалам по достоинству оценить результаты этого союза», – отмечает продюсер фестиваля Антон Калинкин.
По словам программного директора фестиваля Сусанны Альпериной, «привычка читать у наших людей никуда не исчезла. Достаточно проехать в метро, где читают почти все, или посмотреть, как многие отдыхают "с книжечкой". Но что читают и на каком языке? На самом деле в современной России с экранизациями дело обстоит не очень хорошо. Но в ближайшие пару лет ситуация должна исправиться – всё к этому идет. Фестиваль "Читка" как раз и устраивается для того, чтобы помочь в решении этой проблемы. Все мы сколько угодно можем зачитываться западными бестселлерами – комиксами, романами и не только, – а потом выбирать, смотреть или не смотреть кино, снятое по ним. И сравнивать, и обсуждать. Но всегда хочется поговорить и о своём – родном и наболевшем. Надеюсь, такой искренний разговор и станет отличительной особенностью нашего нового фестиваля».
Фестиваль объединит любителей кино и литературы и представит киноэкранизации классических и современных произведений. На одной площадке встретятся читатели, зрители, ведущие режиссёры, продюсеры, сценаристы и писатели, которые смогут обсудить взаимосвязь литературы и кино и перспективы сотрудничества в этом направлении. Конкурсная программа будет состоять как из готовых фильмов и сериалов, так из ещё незаконченных проектов в формате больших презентаций. Книжные издательства презентуют свои новые книги, отдельно будут представлены ещё не изданные произведения как уже известных, так и только начинающих карьеру авторов. На фестивале также пройдут питчинги новых кинопроектов, сериалов и литературных произведений. Внеконкурсная программа будет состоять из российских и международных экранизаций, а также ретроспективных показов классики и фильмов, снятых в разные годы по одному и тому же литературному источнику. Эксклюзивным форматом смотра станет уникальная читка сценариев событийных экранизаций прошлого – в ней примут участие известные отечественные актёры и актрисы.