Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сергей Урсуляк возглавит жюри первого фестиваля экранизаций «Читка»

20 мая
2019 год

Новости кино >>
20 мая 2019
В Москве с 20 по 23 июня пройдёт первый фестиваль экранизаций «Читка», чьим организатором выступила компания Red Carpet Studio. Идея проведения смотра поддержана Департаментом кинематографии Министерства культуры Российской Федерации, Федеральным Агентством по печати и массовым коммуникациям и Департаментом культуры Москвы.

Согласно пресс-службе фестиваля, жюри конкурсной программы возглавит Сергей Урсуляк, снявший для малого экрана новую версию «Тихого Дона». В оценке конкурсных работ ему помогут писатели Алексей Иванов и Александра Маринина, а также режиссёры, актёры и продюсеры.

Сергей Урсуляк возглавит жюри первого фестиваля экранизаций «Читка»
фото: кадр из сериала «Тихий Дон»

«Главная задача литературы и кино – рождать эмоции. Именно ради них мы садимся смотреть фильмы и сериалы или открываем книгу. И в литературных, и в кинопроизведениях мы хотим найти новые смыслы, ответы на давно волнующие нас вопросы, погрузиться в мир захватывающих событий – реалистичных или фантастических. Задача нашего фестиваля – объединить два великих искусства: литературу и кинематограф. И дать возможность зрителям и профессионалам по достоинству оценить результаты этого союза», – отмечает продюсер фестиваля Антон Калинкин.

По словам программного директора фестиваля Сусанны Альпериной, «привычка читать у наших людей никуда не исчезла. Достаточно проехать в метро, где читают почти все, или посмотреть, как многие отдыхают "с книжечкой". Но что читают и на каком языке? На самом деле в современной России с экранизациями дело обстоит не очень хорошо. Но в ближайшие пару лет ситуация должна исправиться – всё к этому идет. Фестиваль "Читка" как раз и устраивается для того, чтобы помочь в решении этой проблемы. Все мы сколько угодно можем зачитываться западными бестселлерами – комиксами, романами и не только, – а потом выбирать, смотреть или не смотреть кино, снятое по ним. И сравнивать, и обсуждать. Но всегда хочется поговорить и о своём – родном и наболевшем. Надеюсь, такой искренний разговор и станет отличительной особенностью нашего нового фестиваля».

Фестиваль объединит любителей кино и литературы и представит киноэкранизации классических и современных произведений. На одной площадке встретятся читатели, зрители, ведущие режиссёры, продюсеры, сценаристы и писатели, которые смогут обсудить взаимосвязь литературы и кино и перспективы сотрудничества в этом направлении. Конкурсная программа будет состоять как из готовых фильмов и сериалов, так из ещё незаконченных проектов в формате больших презентаций. Книжные издательства презентуют свои новые книги, отдельно будут представлены ещё не изданные произведения как уже известных, так и только начинающих карьеру авторов. На фестивале также пройдут питчинги новых кинопроектов, сериалов и литературных произведений. Внеконкурсная программа будет состоять из российских и международных экранизаций, а также ретроспективных показов классики и фильмов, снятых в разные годы по одному и тому же литературному источнику. Эксклюзивным форматом смотра станет уникальная читка сценариев событийных экранизаций прошлого – в ней примут участие известные отечественные актёры и актрисы.
версия для печати
Ссылки по теме
Сергею Урсуляку исполнилось 60 лет
Сергей Урсуляк возглавит жюри фестиваля «Окно в Европу»
Поиск по меткам
Российские сериалыРоссийские фильмыЭкранизация
персоны
Алексей Иванов (IV)Александра МарининаСергей Урсуляк
фильмы
Тихий Дон

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Петров
17 мая ушёл из жизни актёр Владимир Петров.

День рождения >>

Игорь Васильев
Алексей Гуськов
Александр Дедюшко
Дарья Екамасова
Александр Завьялов
Юрий Казючиц
Роман Карцев
Гоша Куценко
Олеся Судзиловская
Диего Абатантуоно
Клер Небу
Тимоти Олифэнт
Бронсон Пинчот
Луселия Сантуш
Джеймс Стюарт
Шер
все родившиеся 20 мая >>

Афиша кино >>

То, что никто не видит
научная фантастика, триллер
Латвия, 2016
Аладдин
приключения, сказка, фэнтези
США, 2019
Весёлая ферма
детский фильм, семейное кино
Норвегия, 2018
Гори, гори ясно
фильм ужасов
США, 2019
Игрища престолов
комедия
США, 2019
Красивый, плохой, злой
биография, драма, криминальный фильм
США, 2019
Плейбой под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2018
Ядовитая роза
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Италия, США, 2019
Джон Уик 3
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Золотая молодёжь
драма
Бельгия, Франция, 2019
Королева сердец
драма
Дания, Швеция, 2019
SuperЗять
комедия
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен