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Максим Матвеев стал Шерлоком Холмсом и приехал в Санкт-Петербург

21 мая
2019 год

Новости кино >>
21 мая 2019
Продюсерская компания «Среда» Александра Цекало начала в Санкт-Петербурге съемки проекта «Шерлок Холмс в России», главные роли в котором играют Максим Матвеев, Владимир Мишуков и Ирина Старшенбаум, сообщает пресс-служба компании.

Максим Матвеев стал Шерлоком Холмсом и приехал в Санкт-Петербург
фото: Продюсерская компания "Среда"

По сюжету проекта Шерлок Холмс в исполнении Матвеева приезжает из Лондона в Санкт-Петербург, куда, как кажется знаменитому сыщику, сбежал неуловимый Джек Потрошитель. В Лондоне остается раненый Ватсон, а в Санкт-Петербурге, где никто не воспринимает методы Холмса всерьез сыщик знакомится с доктором Карцевым, которого играет Мишуков. Вместе они распутывают мистические, жуткие, драматические преступления, несмотря на противодействия местной полиции. По прибытии в Петербург Холмс знакомится с Софьей (Старшенбаум), которая также помогает ему. Их отношения перерастают во что-то большее, но на пути у них стоят их личные призраки и видения из прошлого, мешающие им быть вместе.

«В основе сюжета захватывающие и загадочные преступления, с которыми Шерлок никогда бы не столкнулся в родной Англии. Мы покажем зрителю знакомую каждому историю, но с другой стороны. Объединение культур через адаптацию англичанина в России, новые преступления и любовь - составляющие проекта, которые создают новую историю – "Шерлока в России"», – отмечает ведущий продюсер компании «Среда» и креативный продюсер сериала Александра Ремизова.

Режиссером проекта выступает Нурбек Эген. Всего в сериале, который покажут на Первом канале, будет восемь эпизодов. Съемки продлятся до конца осени.
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