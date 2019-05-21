Максим Матвеев стал Шерлоком Холмсом и приехал в Санкт-Петербург

По сюжету проекта Шерлок Холмс в исполнении Матвеева приезжает из Лондона в Санкт-Петербург, куда, как кажется знаменитому сыщику, сбежал неуловимый Джек Потрошитель. В Лондоне остается раненый Ватсон, а в Санкт-Петербурге, где никто не воспринимает методы Холмса всерьез сыщик знакомится с доктором Карцевым, которого играет Мишуков. Вместе они распутывают мистические, жуткие, драматические преступления, несмотря на противодействия местной полиции. По прибытии в Петербург Холмс знакомится с Софьей (Старшенбаум), которая также помогает ему. Их отношения перерастают во что-то большее, но на пути у них стоят их личные призраки и видения из прошлого, мешающие им быть вместе.
«В основе сюжета захватывающие и загадочные преступления, с которыми Шерлок никогда бы не столкнулся в родной Англии. Мы покажем зрителю знакомую каждому историю, но с другой стороны. Объединение культур через адаптацию англичанина в России, новые преступления и любовь - составляющие проекта, которые создают новую историю – "Шерлока в России"», – отмечает ведущий продюсер компании «Среда» и креативный продюсер сериала Александра Ремизова.
Режиссером проекта выступает Нурбек Эген. Всего в сериале, который покажут на Первом канале, будет восемь эпизодов. Съемки продлятся до конца осени.