Глеб Панфилов завершил съемки фильма «Один день Ивана Денисовича»

Картина снята по мотивам одноименного произведения Александра Солженицына. Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно он воевал, как попал в плен , как бежал из него, как попал в лагерь.
«Эта картина – о русском характере. О богом хранимом человеке, который выживает там, где выжить нельзя. В самых нечеловеческих, несовместимых с жизнью ситуациях, он остается живым и несломленным. Где-то героический, где-то незаметный, где-то твердый, где-то осторожный, он знает, что ему надо выжить ради важной цели. Выжить, не потеряв своего достоинства», – отметил режиссер.
На съемочной площадке он проводил по 12 часов почти без перерывов. Оператором-постановщиком ленты выступил давний коллега Панфилова – Михаил Агранович.
«Впервые мы работали с Глебом Анатольевичем в 1992 году. Тогда он пригласил меня стать оператором фильма «Мать». Я, конечно, согласился, но для меня это был очень странный выбор материала - казалось бы, на дворе начало 90-х, перестройка: открылась запрещенная литература, стало можно снимать все, что угодно, а Панфилов выбрал главное произведение соцреализма. Я не мог понять - почему? А он не говорил об этом. В результате «Мать» оказалась намного актуальнее громких перестроечных фильмов, попала в основной конкурс Каннского фестиваля, а Панфилов получил в Каннах приз «за художественный вклад». Уверен, что и сейчас, когда тема ГУЛАГа многим кажется закрытой, режиссер хочет сказать что-то, о чем пока знает он один», – говорит Агранович.
«Я пришел в этот проект в первую очередь ради опыта работы с режиссером-классиком, мощнейшей личностью. Конечно, я задавался вопросом – зачем ему понадобился я, и старался внести в процесс какую-то энергию, которой от меня ждали. Но на протяжении всей работы я знал, что снимаю фильм Панфилова и был скорее слушателем, а не человеком, который пришел тут все изменить. Мне интересно и важно было слушать его, опираться на его опыт. Ведь половина людей из моего поколения вообще ничего не знает про ГУЛАГ, про войну и про то время. Это очень сложный материал, мы снимали его в сложнейших условиях - в лютые морозы, в лесу, по пояс в снегу, но Глеб Анатольевич всегда был «на передовой». Мы построили на месте съемок режиссерскую палатку с множеством мониторов – думали, что Панфилов сядет в нее и будет командовать оттуда. Но он всегда был на площадке, всегда смотрел в видоискатель, всегда был рядом с актерами. Для меня это был колоссальный интереснейший опыт», – отметил Хасая.
В российский прокат фильм выйдет весной 2020 года.
«Эта история о несломленном характере, о жажде жизни, о любви и преданности и мне хочется верить, что когда картина будет выходить на экраны, найдется немало людей, которые захотят потратить время не на очередную мишуру спецэффектов, а на большую картину большого мастера», – подчеркнул актер Филипп Янковский,