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Глеб Панфилов завершил съемки фильма «Один день Ивана Денисовича»

21 мая
2019 год

Новости кино >>
21 мая 2019
Режиссер Глеб Панфилов, который сегодня отмечает 85-летие, завершил съемки фильма «Один день Ивана Денисовича» с Филиппом Янковским в главной роли, сообщает пресс-служба фильма.

Глеб Панфилов завершил съемки фильма «Один день Ивана Денисовича»
фото: Кинокомпания «Вера», фотограф Михаил Рыжов

Картина снята по мотивам одноименного произведения Александра Солженицына. Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно он воевал, как попал в плен , как бежал из него, как попал в лагерь.

«Эта картина – о русском характере. О богом хранимом человеке, который выживает там, где выжить нельзя. В самых нечеловеческих, несовместимых с жизнью ситуациях, он остается живым и несломленным. Где-то героический, где-то незаметный, где-то твердый, где-то осторожный, он знает, что ему надо выжить ради важной цели. Выжить, не потеряв своего достоинства», – отметил режиссер.

На съемочной площадке он проводил по 12 часов почти без перерывов. Оператором-постановщиком ленты выступил давний коллега Панфилова – Михаил Агранович.

«Впервые мы работали с Глебом Анатольевичем в 1992 году. Тогда он пригласил меня стать оператором фильма «Мать». Я, конечно, согласился, но для меня это был очень странный выбор материала - казалось бы, на дворе начало 90-х, перестройка: открылась запрещенная литература, стало можно снимать все, что угодно, а Панфилов выбрал главное произведение соцреализма. Я не мог понять - почему? А он не говорил об этом. В результате «Мать» оказалась намного актуальнее громких перестроечных фильмов, попала в основной конкурс Каннского фестиваля, а Панфилов получил в Каннах приз «за художественный вклад». Уверен, что и сейчас, когда тема ГУЛАГа многим кажется закрытой, режиссер хочет сказать что-то, о чем пока знает он один», – говорит Агранович.

Военный блок картины снимал молодой оператор Михаил Хасая.

«Я пришел в этот проект в первую очередь ради опыта работы с режиссером-классиком, мощнейшей личностью. Конечно, я задавался вопросом – зачем ему понадобился я, и старался внести в процесс какую-то энергию, которой от меня ждали. Но на протяжении всей работы я знал, что снимаю фильм Панфилова и был скорее слушателем, а не человеком, который пришел тут все изменить. Мне интересно и важно было слушать его, опираться на его опыт. Ведь половина людей из моего поколения вообще ничего не знает про ГУЛАГ, про войну и про то время. Это очень сложный материал, мы снимали его в сложнейших условиях - в лютые морозы, в лесу, по пояс в снегу, но Глеб Анатольевич всегда был «на передовой». Мы построили на месте съемок режиссерскую палатку с множеством мониторов – думали, что Панфилов сядет в нее и будет командовать оттуда. Но он всегда был на площадке, всегда смотрел в видоискатель, всегда был рядом с актерами. Для меня это был колоссальный интереснейший опыт», – отметил Хасая.

В российский прокат фильм выйдет весной 2020 года.

«Эта история о несломленном характере, о жажде жизни, о любви и преданности и мне хочется верить, что когда картина будет выходить на экраны, найдется немало людей, которые захотят потратить время не на очередную мишуру спецэффектов, а на большую картину большого мастера», – подчеркнул актер Филипп Янковский,
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Глеб Панфилов завершил съемки фильма «Один день Ивана Денисовича» фотографии
Глеб Панфилов завершил съемки фильма «Один день Ивана Денисовича» фотографии
Глеб Панфилов завершил съемки фильма «Один день Ивана Денисовича» фотографии
Глеб Панфилов завершил съемки фильма «Один день Ивана Денисовича» фотографии
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