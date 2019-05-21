Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Данила Козловский приступил к съемкам картины о Чернобыльской катастрофе

21 мая
2019 год

Новости кино >>
21 мая 2019
Данила Козловский приступил к съемкам своей второй режиссерской работы «Когда падали аисты» (на питчинге Фонда кино проект был представлен под названием «Опасная вода»), которая расскажет о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС. Фото с первого съемочного дня проекта Козловский выложил в своем Instagram.

Данила Козловский приступил к съемкам картины о Чернобыльской катастрофе


В центре картины – пожарный Алексей, мелкий спекулянт и повеса, совершенно не похожий на героя. Ради награды, которая позволит ему решить свои любовные проблемы, он отправляется на ликвидацию последствий аварии – из-за приближения плавящейся активной зоны вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Вместе с ним в эту опасную операцию отправляются инженер Валерий и военный водолаз Борис. Картина основана на реальной истории группы добровольцев-ликвидаторов под руководством Бориса Баранова.

В фильме играют Равшана Куркова, Артур Бесчастный, Николай Козак, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Игорь Черневич. Оператором выступает Ксения Середа, работавшая над лентами «Кислота» Александра Горчилина, «Дылда» Кантимира Балагова и сериалом «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова. За производство картины отвечают компании «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова и DK Entertainment Данилы Козловского.
версия для печати
Ссылки по теме
Парад победителей и франшиз: Итоги питчингов Фонда Кино
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Филипп АвдеевОксана АкиньшинаКантемир БалаговАртур БесчастныйАлександр ГорчилинНиколай КозакДанила КозловскийЖора КрыжовниковРавшана КурковаСергей МелькумовАлександр РоднянскийКсения СередаИгорь Черневич
фильмы
ДылдаЗвоните ДиКаприо!Кислота

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Петров
17 мая ушёл из жизни актёр Владимир Петров.

День рождения >>

Вера Алтайская
Борис Зайденберг
Валентина Караваева
Евгений Крайнов
Любовь Полищук
Дмитрий Пчела
Виктор Степанов
Олег Фомин
Софико Чиаурели
Файруза Балк
Рэймонд Берр
Ник Кассаветис
Роберт Монтгомери
Здзислав Мрожевский
Джадж Рейнхолд
Лешек Телешиньский
все родившиеся 21 мая >>

Афиша кино >>

То, что никто не видит
научная фантастика, триллер
Латвия, 2016
Аладдин
приключения, сказка, фэнтези
США, 2019
Весёлая ферма
детский фильм, семейное кино
Норвегия, 2018
Гори, гори ясно
фильм ужасов
США, 2019
Игрища престолов
комедия
США, 2019
Красивый, плохой, злой
биография, драма, криминальный фильм
США, 2019
Плейбой под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2018
Ядовитая роза
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Италия, США, 2019
Джон Уик 3
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Золотая молодёжь
драма
Бельгия, Франция, 2019
Королева сердец
драма
Дания, Швеция, 2019
SuperЗять
комедия
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен