Данила Козловский приступил к съемкам картины о Чернобыльской катастрофе

Данила Козловский
приступил к съемкам своей второй режиссерской работы «Когда падали аисты
» (на питчинге Фонда кино
проект был представлен под названием «Опасная вода»), которая расскажет о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС. Фото с первого съемочного дня проекта Козловский выложил в своем Instagram
.
В центре картины – пожарный Алексей, мелкий спекулянт и повеса, совершенно не похожий на героя. Ради награды, которая позволит ему решить свои любовные проблемы, он отправляется на ликвидацию последствий аварии – из-за приближения плавящейся активной зоны вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Вместе с ним в эту опасную операцию отправляются инженер Валерий и военный водолаз Борис. Картина основана на реальной истории группы добровольцев-ликвидаторов под руководством Бориса Баранова.
В фильме играют Равшана Куркова
, Артур Бесчастный
, Николай Козак
, Оксана Акиньшина
, Филипп Авдеев
, Игорь Черневич
. Оператором выступает Ксения Середа
, работавшая над лентами «Кислота
» Александра Горчилина
, «Дылда
» Кантимира Балагова
и сериалом «Звоните ДиКаприо!
» Жоры Крыжовникова
. За производство картины отвечают компании «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского
и Сергея Мелькумова
и DK Entertainment Данилы Козловского.