«Джон Уик» снова получит продолжение

Кассовый успех «Джона Уика 3
» вдохновил студию Lionsgate на продолжение франшизы, сообщает Deadline
.
В свой стартовый уик-энд в США фильм получил в прокате 57 млн рублей и сумел сместить с первой строчки финал «Мстителей
». Во всем мире картина с Киану Ривзом в главной роли собрала 92 млн рублей, и это лучший старт для фильмов Lionsgate после выхода заключительной части «Голодных игр
».
Теперь студия назначила дату проката новой – уже четвертой по счету – части франшизы про несгибаемого киллера. Фильм выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Правда, пока в Lionsgate не говорят, останется ли во франшизе Киану Ривз. Но все понимают, что без него никакого «Джона Уика
» и быть не может.