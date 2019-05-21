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«Джон Уик» снова получит продолжение

21 мая
2019 год

Новости кино >>
21 мая 2019
Кассовый успех «Джона Уика 3» вдохновил студию Lionsgate на продолжение франшизы, сообщает Deadline.

«Джон Уик» снова получит продолжение

В свой стартовый уик-энд в США фильм получил в прокате 57 млн рублей и сумел сместить с первой строчки финал «Мстителей». Во всем мире картина с Киану Ривзом в главной роли собрала 92 млн рублей, и это лучший старт для фильмов Lionsgate после выхода заключительной части «Голодных игр».

Теперь студия назначила дату проката новой – уже четвертой по счету – части франшизы про несгибаемого киллера. Фильм выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Правда, пока в Lionsgate не говорят, останется ли во франшизе Киану Ривз. Но все понимают, что без него никакого «Джона Уика» и быть не может.
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