Елена Подкаминская возвращается к сладостям

«Мы продолжаем снимать суперхит. Как и в первом сезоне, у нас есть классный сценарий, артисты и режиссер. А теперь прибавится и новая красивая локация, мы строим кондитерскую для главной героини», – рассказал генеральный продюсер проекта Виталий Шляппо.
Елена Подкаминская призналась, что после просмотра первого сезона провела «работу над ошибками», а также вносила свои предложения относительно героини.
«Во втором сезоне хочется еще ярче и сильнее заявить о своем персонаже. Я попробую показать новые качества Веры. Раньше у нее в жизни было много предательства и преодоления, сейчас началась немного другая история. Я очень рада, что внутри проекта существует диалог между мной и творческой группой, что к моим пожеланиям прислушиваются», – подчеркнула актриса.
«Зрители увидят, как меняется Вера – новая работа начинает влиять на ее личную жизнь. Все-таки домашний бизнес дает возможность органично интегрировать в него семью. Но когда ты открываешь свое дело, приходится чем-то жертвовать. Мы увидим, что будет выбирать наша героиня: семью или успешную карьеру», - рассказал режиссер.
Премьера второго сезона сериала «ИП Пирогова» запланирована на осень 2019 года.