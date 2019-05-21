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Елена Подкаминская возвращается к сладостям

21 мая
2019 год

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21 мая 2019
Телеканал «Супер» начал съемки второго сезона комедийного сериала «ИП Пирогова» с Еленой Подкаминской в главной роли, сообщает пресс-служба канала.

Елена Подкаминская возвращается к сладостям
фото: Пресс-служба телеканала "Супер"

«Мы продолжаем снимать суперхит. Как и в первом сезоне, у нас есть классный сценарий, артисты и режиссер. А теперь прибавится и новая красивая локация, мы строим кондитерскую для главной героини», – рассказал генеральный продюсер проекта Виталий Шляппо.

Елена Подкаминская призналась, что после просмотра первого сезона провела «работу над ошибками», а также вносила свои предложения относительно героини.

«Во втором сезоне хочется еще ярче и сильнее заявить о своем персонаже. Я попробую показать новые качества Веры. Раньше у нее в жизни было много предательства и преодоления, сейчас началась немного другая история. Я очень рада, что внутри проекта существует диалог между мной и творческой группой, что к моим пожеланиям прислушиваются», – подчеркнула актриса.

Помимо нее во втором сезона появятся почти все основные герои проекта – в исполнении Александра Константинова, Данилы Дунаева, Ксении Тепловой, Дмитрия Лысенкова и Василины Юсковец. Режиссерское кресло вновь занял Антон Маслов.

«Зрители увидят, как меняется Вера – новая работа начинает влиять на ее личную жизнь. Все-таки домашний бизнес дает возможность органично интегрировать в него семью. Но когда ты открываешь свое дело, приходится чем-то жертвовать. Мы увидим, что будет выбирать наша героиня: семью или успешную карьеру», - рассказал режиссер.

Премьера второго сезона сериала «ИП Пирогова» запланирована на осень 2019 года.
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Елена Подкаминская возвращается к сладостям фотографии
Елена Подкаминская возвращается к сладостям фотографии
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