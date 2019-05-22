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Правительство РФ выделило 1 млрд рублей на детское и семейное кино

22 мая
2019 год

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22 мая 2019
Правительство РФ выделило Фонду кино 1 млрд рублей из Резервного фонда, деньги пойдут на поддержку детского и семейного кино, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Правительство РФ выделило 1 млрд рублей на детское и семейное кино
фото: government.ru

Предложение выделить дополнительный миллиард на этот сегмент было озвучено в ходе Совета по культуре и искусству в декабре прошлого года и было зафиксировано в поручениях президента РФ. Теперь деньги должны дойти уже непосредственно до Фонда кино, который и будет распределителем средств.

Согласно документу, деньги должны пойти «на поддержку производства и проката национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссёров-мультипликаторов». Отчитаться за них Фонду и контролирующему работу организации Министерству культуры РФ необходимо будет до 1 февраля 2020 года.

Ранее глава Фонда кино Вячеслав Тельнов рассказал, что сейчас Фонд вырабатывает правила предоставления этих субсидий. Для отбора проектов детских игровых фильмов и авторской полнометражной анимации будет сформирован отдельный экспертный совет. Конкурс на получение господдержки пройдет, вероятно, осенью.
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