ревью

Новости кино Сериал «Живая мина» с Антоном Васильевым выйдет 27 мая Премьера состоится на канале НТВ.

Новости кино Правительство РФ выделило 1 млрд рублей на детское и семейное кино Распределителем средств будет Фонд кино.

Новости кино Елена Подкаминская возвращается к сладостям Второй сезон сериала «ИП Пирогова» выйдет осенью 2019 года.

Новости театра Лариса Луппиан официально назначена худруком Театра имени Ленсовета В ближайшее время она будет представлена коллективу.

Новости кино Данила Козловский приступил к съемкам картины о Чернобыльской катастрофе Это уже вторая режиссерская работа популярного артиста.

Главная тема Парад победителей и франшиз: Итоги питчингов Фонда Кино Какие фильмы получили, а какие не получили финансовую поддержку в 2019 году