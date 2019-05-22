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Сериал «Живая мина» с Антоном Васильевым выйдет 27 мая

22 мая
2019 год

Новости кино >>
22 мая 2019
Остросюжетный сериал «Живая мина» с Антоном Васильевым в главной роли выйдет на канале НТВ 27 мая, сообщает пресс-служба канала.

Сериал «Живая мина» с Антоном Васильевым выйдет 27 мая
фото: Пресс-служба канала НТВ

Герой Васильева – сапер Владимир Фадеев – профессионал своего дела, которому подвластны самые сложные взрывные устройства. Но его самоуверенность сыграла с ним злую шутку: при разминировании автобуса с мирными жителями в Сирии, он не учел запасной взрыватель, и, после его команды «открыть двери» автобус взлетел на воздух. Владимир навсегда запомнил лицо улыбающейся девушки из Красного Креста. Посттравматический синдром заставил его комиссоваться. Теперь он – выкинутый на обочину жизни алкоголик, которого увольняют из музея, где он работал охранником, из-за пьянства на рабочем месте. Но когда в одном из музеев происходит взрыв следователь Мария Веснецова (Виктория Корлякова) предлагает Фадееву стать консультантом в этом деле.

«Фадеев – сапёр: неразговорчивый, брутальный, небритый человек, который просто существует. Мне было интересно создавать этого героя: человек, которому 40 лет, уже ни во что не веря, и поставив на себе крест, пытается начать жить заново. Он проходит путь от полного самоуничтожения до надежды на "воскрешение"», – рассказывает о своем герое актер.

В сериале, в котором будет 10 эпизодов, также сыграли Петар Зекавица, Александр Карпов, Арсений Робак, Мария Свирид, Святослав Астрамович, Виталий Ходин и другие.
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Сериал «Живая мина» с Антоном Васильевым выйдет 27 мая фотографии
Сериал «Живая мина» с Антоном Васильевым выйдет 27 мая фотографии
Сериал «Живая мина» с Антоном Васильевым выйдет 27 мая фотографии
Сериал «Живая мина» с Антоном Васильевым выйдет 27 мая фотографии
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