Продолжение «Призрака» с Федором Бондарчуком в разработке

Продолжению семейного фильма «Призрак
» с Семеном Трескуновым
и Федором Бондарчуком
все-таки быть, компания «Водород» получила средства Фонда кино на разработку картины.
фото: компания "Наше кино"/фотограф Владимир Максимов
Всего на стадии девелопмента Фонд кино поддержал семь проектов
. Помимо второго «Призрака», это «Дакар
» студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
, «Три толстяка
» киностудии КИТ, которую возглавляет Джаник Файзиев
, «Богатырь 2.0
» компании «Лемон Филмз Студио» Бакура Бакурадзе
, «Злой город
» кинокомпании «22», над которым работает режиссер Рустам Мосафир
, «Феномен Доэуля
» компании Юлии Мишкинене
«Вита Актива Продакшн» и фэнтези «Часодеи. Часть 1
» компании «Кайрос Фильм», учредителем которой является Ива Стромилова
, продюсировавшая франшизу «Елки».
Средства на разработку проектов выделяются Фондом кино на возвратной основе.