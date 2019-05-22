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Продолжение «Призрака» с Федором Бондарчуком в разработке

22 мая
2019 год

Новости кино >>
22 мая 2019
Продолжению семейного фильма «Призрак» с Семеном Трескуновым и Федором Бондарчуком все-таки быть, компания «Водород» получила средства Фонда кино на разработку картины.

Продолжение «Призрака» с Федором Бондарчуком в разработке
фото: компания "Наше кино"/фотограф Владимир Максимов

Всего на стадии девелопмента Фонд кино поддержал семь проектов. Помимо второго «Призрака», это «Дакар» студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, «Три толстяка» киностудии КИТ, которую возглавляет Джаник Файзиев, «Богатырь 2.0» компании «Лемон Филмз Студио» Бакура Бакурадзе, «Злой город» кинокомпании «22», над которым работает режиссер Рустам Мосафир, «Феномен Доэуля» компании Юлии Мишкинене «Вита Актива Продакшн» и фэнтези «Часодеи. Часть 1» компании «Кайрос Фильм», учредителем которой является Ива Стромилова, продюсировавшая франшизу «Елки».

Средства на разработку проектов выделяются Фондом кино на возвратной основе.
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