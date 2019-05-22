Знаток Вестероса присоединился к «Властелину колец»

На «Игре престолов» Когман начинал как ассистент Бениоффа и Уайсса, однако потом получил известность как главный знаток Вестероса, обладающий «почти энциклопедическими знаниями» в этой сфере, и сценарист нескольких эпизодов. В частности, он написал вторую серию заключительного сезона «Рыцарь семи королевств».
Когман присоединится к Патрику МакКею и Джону Д. Пэйну, которые были назначены авторами сценария проекта в июле прошлого года. Первый сезон сериала Amazon по мотивам произведений Джона Толкина расскажет о молодости короля Арагорна. Сообщалось, что на создание проекта, который будет состоять из пяти сезонов, потратят порядка 1 млрд долларов, что сделает «Властелина колец» самым дорогим сериалом в истории.