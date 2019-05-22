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Знаток Вестероса присоединился к «Властелину колец»

22 мая
2019 год

Новости кино >>
22 мая 2019
«Игра престолов» закончилась и теперь ее создатели нарасхват. Пока шоураннеры проекта Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс пошли заниматься продолжением «Звездных войн», их коллега – один из сценаристов и исполнительных продюсеров «Игры престолов» Брайан Когман – подписал соглашение с сервисом Amazon для работы над сериалом «Властелин колец». По крайней мере так сообщает издание Variety со ссылкой на источники.

Знаток Вестероса присоединился к «Властелину колец»
фото: CHELSEA LAUREN/VARIETY/REX/SHUTTERSTOCK

На «Игре престолов» Когман начинал как ассистент Бениоффа и Уайсса, однако потом получил известность как главный знаток Вестероса, обладающий «почти энциклопедическими знаниями» в этой сфере, и сценарист нескольких эпизодов. В частности, он написал вторую серию заключительного сезона «Рыцарь семи королевств».

Когман присоединится к Патрику МакКею и Джону Д. Пэйну, которые были назначены авторами сценария проекта в июле прошлого года. Первый сезон сериала Amazon по мотивам произведений Джона Толкина расскажет о молодости короля Арагорна. Сообщалось, что на создание проекта, который будет состоять из пяти сезонов, потратят порядка 1 млрд долларов, что сделает «Властелина колец» самым дорогим сериалом в истории.
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