К Петру Буслову вернулся «БУМЕРанг»

фото: Петр Буслов на премьере фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"
Главный герой фильма – владелец фармацевтического бизнеса, богач уровня «Бог», Эдик привык всем и всеми управлять и все контролировать. Но судьба преподносит ему неожиданный сюрприз. Решивший попрощаться с жизнью, безработный художник Петрович падает с крыши высотки на новенькую дорогущую машину бизнесмена. Стоит ли жалкая жизнь неудачника таких денег? Тем более, что он никогда не сможет их вернуть. Но долг нужно во что бы то ни стало получить, для Эдика это вопрос принципа, прощать других – не в его правилах. Эдик решает, что Петрович будет работать на него бесплатно, он имеет на это полное право, ведь он – настоящий Хозяин жизни. Или ему только так кажется? И все может измениться в любую секунду и перевернуться с точностью до наоборот? Ведь Бог совсем не в деньгах, и к тому же у него отличное чувство юмора.
Создатели картины называют «БУМЕРанг» авантюрной криминальной комедией с «тонким, местами черным юмором и едким сарказмом». Среди референсов режиссер называет фильмы Гая Ричи и Мартина Макдоны.