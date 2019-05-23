Кристофер Нолан приступил к съёмкам шпионского экшна

Кристофер Нолан
приступил к съёмкам своего нового масштабного экшна в формате IMAX, получившего название «Догмат»
(Tenet). Как уверяет THR
, сюжет ленты развернётся в мире международного шпионажа.
Компанию Роберту Паттинсону
, Элизабет Дебики
и Джону Дэвиду Вашингтону
, присоединившимся ранее к проекту, составят Майкл Кейн
, Аарон Тейлор-Джонсон
, Кеннет Брана
, Клеманс Поэзи
и Димпл Кападия
.
Сценарий к фильму написал сам Нолан, он же выступит продюсером на пару с супругой Эммой Томас
. За музыку отвечает Людвиг Горанссон
, а за визуальную составляющую — оператор Хойте Ван Хойтема
и художник Нейтан Кроули
. Warner Bros. займётся производством ленты, чьи съёмки пройдут в семи странах.
В прокат картина выйдет 17 июля 2020-го.