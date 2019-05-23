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Кристофер Нолан приступил к съёмкам шпионского экшна

23 мая
2019 год

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23 мая 2019
Кристофер Нолан приступил к съёмкам своего нового масштабного экшна в формате IMAX, получившего название «Догмат» (Tenet). Как уверяет THR, сюжет ленты развернётся в мире международного шпионажа.


Компанию Роберту Паттинсону, Элизабет Дебики и Джону Дэвиду Вашингтону, присоединившимся ранее к проекту, составят Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Клеманс Поэзи и Димпл Кападия.

Сценарий к фильму написал сам Нолан, он же выступит продюсером на пару с супругой Эммой Томас. За музыку отвечает Людвиг Горанссон, а за визуальную составляющую — оператор Хойте Ван Хойтема и художник Нейтан Кроули. Warner Bros. займётся производством ленты, чьи съёмки пройдут в семи странах.

В прокат картина выйдет 17 июля 2020-го.
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