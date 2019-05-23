«СашаТаня» станут олигархами

С 3 июня в 20.00 на ТНТ стартует новый сезон ситкома «СашаТаня», сообщает пресс-служба телеканала.
Позади десять лет совместной жизни, которая началась ещё в стенах общаги «Универа», шесть из которых Саша и Таня Сергеевы провели в рамках спин-оффа в своей новенькой ипотечной квартире.
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
В новых сериях Саша наконец-то погасит ипотеку и станет наследником гигантской империи из-за того, что Сильвестр Андреевич из-за подставы попал в тюрьму. При этом молодой человек продолжает каждый день ходить в офис к девяти утра в свою страховую контору. Таня будет ухаживать не только за своим Алёшей, но и за Сашей, новорождённым сыном Лили и Миши. Она завалит своих друзей советами и бывшими вещами своего сына, из которых он уже давно вырос. Ресторанное дело Тани и Евы превращается в бизнес, а Екатерина Шумакова — двоюродная сестра Тани, приехавшая в Москву учиться, — умудрится не поступить из-за того, что слишком долго красится. Тем временем консьерж Альберт открывает прямо в своей каморке контактный зоопарк, в котором можно погладить котёнка за 300 рублей, а черепашку — за 350.