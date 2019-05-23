Ирину Старшенбаум исследуют в секретной лаборатории

Кино-театр.ру представляет первый тизер-трейлер сиквела фантастической драмы Фёдора Бондарчука «Притяжение»
. Картина получила название «Вторжение»
.
По сюжету прошло 3 года после падения инопланетного корабля в московском Чертанове. Обычная девушка Юля после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. В ходе изучения Юля проявляет необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей – она несет угрозу вселенского масштаба.
Главные роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум
, Риналь Мухаметов
, Александр Петров
, Юрий Борисов
, Сергей Гармаш
и Олег Меньшиков
. Авторами сценария выступили Олег Маловичко
и Андрей Золотарев
, а оператором - Владислав Опельянц
.
В российский прокат «Вторжение»
выйдет 1 января 2020 года.