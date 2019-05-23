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Ирину Старшенбаум исследуют в секретной лаборатории

23 мая
2019 год

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23 мая 2019
Кино-театр.ру представляет первый тизер-трейлер сиквела фантастической драмы Фёдора Бондарчука «Притяжение». Картина получила название «Вторжение».


По сюжету прошло 3 года после падения инопланетного корабля в московском Чертанове. Обычная девушка Юля после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. В ходе изучения Юля проявляет необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей – она несет угрозу вселенского масштаба.

Ирину Старшенбаум исследуют в секретной лаборатории

Главные роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков. Авторами сценария выступили Олег Маловичко и Андрей Золотарев, а оператором - Владислав Опельянц.

В российский прокат «Вторжение» выйдет 1 января 2020 года.
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Фёдор БондарчукЮрий Борисов (II)Сергей ГармашАндрей ЗолотаревОлег МаловичкоОлег МеньшиковРиналь МухаметовВладислав ОпельянцАлександр Петров (III)Ирина Старшенбаум
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Ирину Старшенбаум исследуют в секретной лаборатории фотографии
Ирину Старшенбаум исследуют в секретной лаборатории фотографии
Ирину Старшенбаум исследуют в секретной лаборатории фотографии
Ирину Старшенбаум исследуют в секретной лаборатории фотографии
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