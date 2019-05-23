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Найден режиссёр для экранизации «Долгой прогулки» Стивена Кинга

23 мая
2019 год

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23 мая 2019
Андрэ Овредал назначен режиссёром киноэкранизации романа Стивена Кинга «Долгая прогулка». Согласно Deadline, сценарий к фильму напишет Джеймс Вандербилт («Новый Человек-паук»).

Найден режиссёр для экранизации «Долгой прогулки» Стивена Кинга
фото: deadline.com

Кинг написал «Долгую прогулку» в 1979 году под псевдонимом Ричарда Бахмана. Действие антиутопии разворачивается в недалёком будущем в Соединённых Штатах Америки, ставших полицейским государством. В центре событий оказывается парень из Мэна Рэй Гэррэти, решивший принять участие в Долгой прогулке — ежегодной игре на выживание, на которую собирают очень крупные ставки. На пути к победе главный герой обретает друзей и тут же теряет их, ему приходится многое переосмыслить и понять. Его лучшим другом становится другой участник прогулки, Питер Макврайс. Существенное влияние на него также оказывает знакомство с ещё одним Идущим, Стеббинсом.
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