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Владимир Мединский обсудил «Золотой глобус» с Александром Невским

23 мая
2019 год

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23 мая 2019
В Минкульте прошла встреча министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского и Александра Невского. Глава ведомства и актёр обсудили продвижение российского кино за рубежом, уточняет пресс-служба Минкультуры.

По словам Невского, он «был сегодня у Министра в первую очередь как член жюри премии "Золотой глобус", в которое входят около 80 человек. От каждой страны на награду могут представляться несколько картин, поэтому я говорил в первую очередь о том, что очень хотел бы быть полезен своим российским коллегам в том, чтобы активнее продвигать наше кино на международный уровень».

Владимир Мединский обсудил «Золотой глобус» с Александром Невским
фото: Пресс-служба Министерства культуры

Зашла речь и о системе ребейтов, существующей в России. Актёр заявил, что хочет эту практику «донести до голливудских коллег». Он также договорился с министром, что выступит на питчинге Минкультуры России с презентацией «Золотого глобуса».

По завершении встречи Невский подарил Мединскому коллекцию своих фильмов.
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