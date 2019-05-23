Владимир Мединский обсудил «Золотой глобус» с Александром Невским

В Минкульте прошла встреча министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского и Александра Невского. Глава ведомства и актёр обсудили продвижение российского кино за рубежом, уточняет пресс-служба Минкультуры.
По словам Невского, он «был сегодня у Министра в первую очередь как член жюри премии "Золотой глобус", в которое входят около 80 человек. От каждой страны на награду могут представляться несколько картин, поэтому я говорил в первую очередь о том, что очень хотел бы быть полезен своим российским коллегам в том, чтобы активнее продвигать наше кино на международный уровень».
фото: Пресс-служба Министерства культуры
Зашла речь и о системе ребейтов, существующей в России. Актёр заявил, что хочет эту практику «донести до голливудских коллег». Он также договорился с министром, что выступит на питчинге Минкультуры России с презентацией «Золотого глобуса».
По завершении встречи Невский подарил Мединскому коллекцию своих фильмов.