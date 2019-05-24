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Джерард Батлер в бегах спасает президента Моргана Фримана

24 мая
2019 год

Новости кино >>
24 мая 2019
В сети появился дублированный трейлер боевика «Падение ангела» режиссёра Рика Романа Во («Выстрел в пустоту»). Картина является продолжением популярных экшенов «Падение Олимпа» и «Падение Лондона».


По сюжету на президента США совершено покушение, главный обвиняемый – верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.

Главные роли в ленте сыграли Джерард Батлер, Тим Блэйк Нельсон, Морган Фриман, Пайпер Перабо, Ник Нолти, Джада Пинкетт Смит, Лэнс Реддик, Дэнни Хьюстон, Джозеф Миллсон, Майкл Ландес и Холт МакКаллани.

Джерард Батлер в бегах спасает президента Моргана Фримана

«Мы могли бы продолжить развивать идею предыдущих успешных фильмов и снять, например, «Падение Токио», зрители были бы в восторге, но вопрос в том, что мы хотим сказать людям, которым понравились предыдущие фильмы? Ведь в таком подходе нет ничего нового, - считает Джерард Батлер. - А я не хочу просто мелькать на экране – нам надо было пойти в новом направлении. Мой герой все тот же человек, который занимается тем же самым делом, но история значительно глубже. Мы не забыли про фанатов экшена, в фильме по-прежнему много масштабных сцен, но теперь вы по-другому взглянете на героя, которому не так-то просто взять себя в руки и разобраться в действительно непростой ситуации. Сейчас выходит много фильмов про супергероев, а Майк – обычный человек с понятными проблемами, но он также невероятно преданный, отважный и рисковый парень. Я думаю, что людям это близко, они по-настоящему ценят таких героев».

В российский прокат «Падение ангела» выйдет 22 августа 2019 года.
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Джерард Батлер в бегах спасает президента Моргана Фримана фотографии
Джерард Батлер в бегах спасает президента Моргана Фримана фотографии
Джерард Батлер в бегах спасает президента Моргана Фримана фотографии
Джерард Батлер в бегах спасает президента Моргана Фримана фотографии
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