Джерард Батлер в бегах спасает президента Моргана Фримана

В сети появился дублированный трейлер боевика «Падение ангела»
режиссёра Рика Романа Во
(«Выстрел в пустоту»
). Картина является продолжением популярных экшенов «Падение Олимпа»
и «Падение Лондона»
.
По сюжету на президента США совершено покушение, главный обвиняемый – верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.
Главные роли в ленте сыграли Джерард Батлер
, Тим Блэйк Нельсон
, Морган Фриман
, Пайпер Перабо
, Ник Нолти
, Джада Пинкетт Смит
, Лэнс Реддик
, Дэнни Хьюстон
, Джозеф Миллсон
, Майкл Ландес
и Холт МакКаллани
.
«Мы могли бы продолжить развивать идею предыдущих успешных фильмов и снять, например, «Падение Токио», зрители были бы в восторге, но вопрос в том, что мы хотим сказать людям, которым понравились предыдущие фильмы? Ведь в таком подходе нет ничего нового
, - считает Джерард Батлер. - А я не хочу просто мелькать на экране – нам надо было пойти в новом направлении. Мой герой все тот же человек, который занимается тем же самым делом, но история значительно глубже. Мы не забыли про фанатов экшена, в фильме по-прежнему много масштабных сцен, но теперь вы по-другому взглянете на героя, которому не так-то просто взять себя в руки и разобраться в действительно непростой ситуации. Сейчас выходит много фильмов про супергероев, а Майк – обычный человек с понятными проблемами, но он также невероятно преданный, отважный и рисковый парень. Я думаю, что людям это близко, они по-настоящему ценят таких героев
».
В российский прокат «Падение ангела»
выйдет 22 августа 2019 года.