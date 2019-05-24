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Линда Хэмилтон постучалась в дверь Арнольда Шварценеггера

24 мая
2019 год

Новости кино >>
24 мая 2019
В сети появился трейлер фантастического боевика «Терминатор: Тёмные судьбы» режиссера Тима Миллера («Дэдпул»). Лента станет шестой во вселенной «Терминатора».


Картина является прямым продолжением первых двух «Терминаторов» и игнорирует все остальные части. Сюжет держится в строгом секрете, однако известно, что Саре Коннор вновь придется взяться за оружие, чтобы остановить очередную попытку Skynet уничтожить человечество.

По словам продюсера фильма Джеймса Кэмерона, «предыдущие части были посвящены искусственному интеллекту. Но в этот раз мы взглянем на эту проблему не так, как это сделал я, когда писал сценарий в 1982 году. Тогда это был классический подход - «увлечение технологиями опасно, суперкомпьютеры - это плохо». Теперь же мы видим куда больше нюансов. Да, суперкомпьютеры - это угроза, но.... И вот это «но» и есть новый мотив».

Линда Хэмилтон постучалась в дверь Арнольда Шварценеггера

Главные роли в ленте исполнили Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Наталия Рейс, Диего Бонета, Бретт Азар, Стивен Кри, Фрайзер Джеймс и другие.

Российская премьера фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» состоится 31 октября 2019 года.
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Линда Хэмилтон постучалась в дверь Арнольда Шварценеггера фотографии
Линда Хэмилтон постучалась в дверь Арнольда Шварценеггера фотографии
Линда Хэмилтон постучалась в дверь Арнольда Шварценеггера фотографии
Линда Хэмилтон постучалась в дверь Арнольда Шварценеггера фотографии
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