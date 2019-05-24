Линда Хэмилтон постучалась в дверь Арнольда Шварценеггера

В сети появился трейлер фантастического боевика «Терминатор: Тёмные судьбы»
режиссера Тима Миллера
(«Дэдпул»
). Лента станет шестой во вселенной «Терминатора».
Картина является прямым продолжением первых двух «Терминаторов»
и игнорирует все остальные части. Сюжет держится в строгом секрете, однако известно, что Саре Коннор вновь придется взяться за оружие, чтобы остановить очередную попытку Skynet уничтожить человечество.
По словам продюсера фильма Джеймса Кэмерона
, «предыдущие части были посвящены искусственному интеллекту. Но в этот раз мы взглянем на эту проблему не так, как это сделал я, когда писал сценарий в 1982 году. Тогда это был классический подход - «увлечение технологиями опасно, суперкомпьютеры - это плохо». Теперь же мы видим куда больше нюансов. Да, суперкомпьютеры - это угроза, но.... И вот это «но» и есть новый мотив
».
Главные роли в ленте исполнили Арнольд Шварценеггер
, Линда Хэмилтон
, Маккензи Дэвис
, Наталия Рейс
, Диего Бонета
, Бретт Азар
, Стивен Кри
, Фрайзер Джеймс
и другие.
Российская премьера фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
состоится 31 октября 2019 года.