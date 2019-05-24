Роджеру Дикинсу исполнилось 70 лет

Роджер Александр Дикинс родился 24 мая 1949 года в английском городе Торки в семье актрисы Жозефин Мессум и строителя Уильяма Альберта Дикинса. Учился в школе искусства и дизайна в Бате и в Национальной школе кино и телевидения (NFTS) в графстве Бакингемшир, где за три года обучения снял 15 лент. Начал карьеру как оператор документальных фильмов, многие из которых были для британского телевидения. Благодаря съёмкам одной из неигровых картин, проходивших девять месяцев на яхте, участвующей в кругосветном путешествии, он научился более бережно относиться к тому что снимает, чтобы плёнка не закончилась раньше времени, и с тех пор тщательно готовится к работе над каждым фильмом. Приходилось ему работать и в горячих точках. В частности, на съёмках в Эфиопии, где была партизанская война, он попал под миномётный огонь. Документальному кино Дикинс посвятил семь лет своей жизни, и это сказалось на его дальнейшем творчестве.
В игровом кино прославленный оператор дебютировал ещё в 1977-м, сняв «Жюстину», но первую известность ему принесли картины «1984» и «Сид и Нэнси». С 1990-го, когда вышел его первый американский фильм «Лунные горы», Роджер стал в основном работать в США. Здесь он познакомился с Коэнами и после выхода в прокат «Бартона Финка» стал их постоянным оператором. На данный момент трио сняло 12 фильмов («Зицпредседатель», «Фарго», «Большой Лебовский», «О, где же ты, брат?», «Человек, которого не было», «Невыносимая жестокость», «Игры джентльменов», «Старикам тут не место», «Серьёзный человек», «Железная хватка», «Да здравствует Цезарь!»).
фото: Братья Коэн и Роджер Дикинс
На счету мастера 80 операторских работ. Он отвечает за визуальную красоту таких картин, как «Эйр Америка», «Побег из Шоушенка», «Мертвец идёт», «Кундун», «Дом из песка и тумана», «Игры разума», «Таинственный лес», «Морпехи», «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», «Дорога перемен», «Чтец», «Время», «007: Координаты "Скайфолл"», «Пленницы», «Убийца» и «Бегущий по лезвию 2049». Выступал в качестве визуального консультанта на мультфильмах «ВАЛЛ-И», «Как приручить дракона», «Ранго», «Кот в сапогах», «Хранители снов» и «Семейка Крудс». В скором будущем выйдут экранизация романа «Щегол» и «1917» Сэма Мендеса, над которыми также работал Роджер Дикинс.
Обладатель 119 наград, среди которых «Оскар» (получил с 14-й попытки), четыре премии BAFTA, три «Спутника» и многие другие. Командор ордена Британской империи. Член Британского и Американского обществ кинооператоров.