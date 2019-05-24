Крис Хемсворт и Тесса Томпсон посетят Москву

6 июня в Москву прилетят Крис Хемсворт
и Тесса Томпсон
для того, чтобы представить столичной публике фантастическую экшн-комедию «Люди в чёрном: Интернэшнл»
, которая выйдет в прокат 12 июня.
Согласно пресс-службе российского дистрибьютора картины «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг», актёры примут участие в фотоколле и пресс-конференции, чьим модератором выступит Артём Королёв
.
В фильме Ф. Гэри Грэя
агентам предстоит найти шпиона в их рядах. Компанию Хемсворту и Томпсон составят Лиам Нисон
, Ребекка Фергюсон
и Эмма Томпсон
.