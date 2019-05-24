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Крис Хемсворт и Тесса Томпсон посетят Москву

24 мая
2019 год

Новости кино >>
24 мая 2019
6 июня в Москву прилетят Крис Хемсворт и Тесса Томпсон для того, чтобы представить столичной публике фантастическую экшн-комедию «Люди в чёрном: Интернэшнл», которая выйдет в прокат 12 июня.

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон посетят Москву
фото: sonypictures.ru

Согласно пресс-службе российского дистрибьютора картины «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг», актёры примут участие в фотоколле и пресс-конференции, чьим модератором выступит Артём Королёв.

В фильме Ф. Гэри Грэя агентам предстоит найти шпиона в их рядах. Компанию Хемсворту и Томпсон составят Лиам Нисон, Ребекка Фергюсон и Эмма Томпсон.
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