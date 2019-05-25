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Сиквел «Притяжения» увидят в Латинской Америке, а «Миллиард» – в Китае

25 мая
2019 год

Новости кино >>
25 мая 2019
Организаторы объединенного стенда Made in Russia, который объединил на Каннском кинорынке Marché du film 17 российских компаний, подвели итоги работы в Каннах.

Сиквел «Притяжения» увидят в Латинской Америке, а «Миллиард» – в Китае
фото: Пресс-служба Made in Russia

Сиквел «Притяжения», получивший название «Вторжение», был продан на территорию Латинской Америки. Права приобрела компания BF Distribution, крупнейшая дистрибуционная компания и официальный прокатчик фильмов Lionsgate на рынке Латинской Америки. Компания уже осуществляла прокат «Притяжения» в Перу, Боливии и Эквадоре, где суммарный бокс-офис фильма составил более полумиллиона долларов. Прокат фильма «Вторжение» Федора Бондарчука планируется близко к дате российского релиза, который намечен на 1 января 2020. Также по проекту «Вторжение» получены предложения от Южной Кореи, Японии, Малайзии.

Фильм Романа Прыгунова «Миллиард» купили для показа в Китае, Франции и франкоговорящей Европы, а также в Турции. В Китае и Латинской Америке также можно будет увидеть военную мелодраму «Несокрушимый». А триллер «Отрыв» – не только в латиноамериканских странах, но и в США, Канаде и Великобритании.

Семейная лента «Домовой» уже вышла в прокат в США, Канаде, ОАЭ и на Кипре. Права на нее проданы на немецкоговорящие территории, на стадии подписания – договоры на франко- и италоговорящие страны. Интерес к проекту проявили закупщики из Китая, Южной Кореи, Испании, Польши, Словакии, Латинской Америки и байеры VOD прав на территорию США и Канады.

Хоррор «Пиковая Дама. Зазеркалье» выйдет в латиноамериканский прокат осенью. Помимо этого картину увидят зрители Юго-Восточной Азии. А права на только готовящийся к отечественному прокату фильм «Герой» Карена Оганесяна приобрели компании Mediaset (Испания) и Splendid (Германия).

Большим спросом у международных закупщиков продолжает пользоваться российский анимация. Так мультфильм «Фиксики против Кработов» в 2020 году выйдет в китайский прокат, кроме того, по нему закрыты сделки на прокат в Турции, Болгарии и Прибалтике.

Мультфильм компании СТВ «Бука» продан на территории Германии, Австрии, Испании, Швейцарии, Португалии, Китая, Южной Кореи, Вьетнама, Болгарии, Чехии, Словакии, Израиля, бывшей Югославии, Малайзии, Боливии, Чили, Перу, Эквадора, Колумбии, Уругвая, Турции, в страны Ближнего Востока, Южной Африки, Центральной Америки и Юго-Восточной Азии (платное телевидение). «Щелкунчик и волшебная флейта» отправится в Италию, Испанию, Португалию, Южную Корею, Малайзию, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии (платное телевидение) и Южной Африки.

Первые сделки состоялись и по художественному фильму Джаника Файзиева «Вратарь галактики», сопродюсером которого также выступает СТВ, – права на проект проданы в Германию, Австрию, Швейцарию, Бенилюкс, Филиппины и в страны бывшей Югославии.

Wizart Animation закрыла несколько сделок по ключевым территориям. Корейский дистрибьютор Line Friends приобрел четвертый фильм франшизы «Снежная Королева», а к продвижению нового проекта студии «Гензель и Гретель» присоединится американская компания QED International.

Компания «Лицензионные бренды» заключила несколько крупных сделок по уже вышедшему в российский прокат мультфильму «Большое Путешествие». Компания Grindstone приобрела права на США, а один из лидеров рынка Scanbox покажет ленту в кинотеатрах в Скандинавии. Выпуск «Большого Путешествия» планируется на 48 территориях, также многие страны заинтересованы в сиквеле мультфильма, который сейчас находится на начальном этапе производства. Благодаря сделкам с компаниями Big Picture и Notorious зрители увидят «Волшебную Арку» в Испании, а «Принцессу и Дракона» в Италии. Компания также заключила сделки по продаже проекта «Пиноккио. Правдивая история» на территорию Кореи и страны Восточной Европы.

Анимационная студия «Колобанга» представила проекты «Колобанга. Привет, Интернет!» и «NETSKI: Затерянные в Интернете», спродюсированный Александром Реввой. На кинорынке был впервые представлен тизер мультфильма. Компания достигла предварительных договоренностей не только о продаже «NETSKI» на европейские территории (PINK PARROT) и в страны Северной и Южной Америки (APL Films), но и о совместном производстве проекта с итальянской медиакорпорацией Filmexport Group.
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Большое путешествиеВратарь ГалактикиВторжениеГеройДомовойКолобанга. Привет, Интернет!МиллиардНесокрушимыйОтрывПиковая дама. ЗазеркальеПринцесса и драконПритяжениеСнежная королева: Зазеркалье

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Сиквел «Притяжения» увидят в Латинской Америке, а «Миллиард» – в Китае фотографии
Сиквел «Притяжения» увидят в Латинской Америке, а «Миллиард» – в Китае фотографии
Сиквел «Притяжения» увидят в Латинской Америке, а «Миллиард» – в Китае фотографии
Сиквел «Притяжения» увидят в Латинской Америке, а «Миллиард» – в Китае фотографии
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