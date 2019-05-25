Кантемир Балагов удостоен приза FIPRESCI Каннского кинофестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов, который вчера был признан лучшим постановщиком в программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля, за свою работу «Дылда» удостоен приза международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI (ФИПРЕССИ). Церемония вручения награды прошла незадолго до закрытия фестиваля.
фото: Пресс-служба компании "Нон-стоп продакшн"/фото Геннадия Авраменко
Двумя годами ранее режиссерский дебют Балагова «Теснота», также принимавший участие в конкурсе «Особый взгляд», тоже был отмечен премией ФИПРЕССИ.
В центре сюжета «Дылды» – жизнь двух молодых девушек, только вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года. Это история про то, как все пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг, и, главное, внутри – руины.
Фильм снят целиком на частные инвестиции, без государственной поддержки. Производством ленты занималась компания «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова. В российский прокат картина выйдет 2о июня.