Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кантемир Балагов удостоен приза FIPRESCI Каннского кинофестиваля

25 мая
2019 год

Новости кино >>
25 мая 2019
Российский режиссер Кантемир Балагов, который вчера был признан лучшим постановщиком в программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля, за свою работу «Дылда» удостоен приза международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI (ФИПРЕССИ). Церемония вручения награды прошла незадолго до закрытия фестиваля.

Кантемир Балагов удостоен приза FIPRESCI Каннского кинофестиваля
фото: Пресс-служба компании "Нон-стоп продакшн"/фото Геннадия Авраменко

Двумя годами ранее режиссерский дебют Балагова «Теснота», также принимавший участие в конкурсе «Особый взгляд», тоже был отмечен премией ФИПРЕССИ.

В центре сюжета «Дылды» – жизнь двух молодых девушек, только вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года. Это история про то, как все пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг, и, главное, внутри – руины.

Фильм снят целиком на частные инвестиции, без государственной поддержки. Производством ленты занималась компания «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова. В российский прокат картина выйдет 2о июня.
версия для печати
Ссылки по теме
Канны-2019: «Дылда». Кантемировская дивизия снова в бою
Поиск по меткам
Каннский кинофестивальРоссийские фильмы
персоны
Кантемир БалаговСергей МелькумовАлександр Роднянский
фильмы
ДылдаТеснота

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юри Аарма
21 мая трагически погиб актёр Юри Аарма.

День рождения >>

Олег Даль
Кирилл Калуцких
Александр Калягин
Виталий Кищенко
Юрий Кузьменко
Александра Куликова
Владимир Майсурадзе
Кристина Орбакайте
Вера Орлова
Роман Притула
Габриела Ковнацкая
Джинн Крейн
Майк Майерс
Иэн Маккеллен
Киллиан Мёрфи
Илона Островская
Энн Хэч
все родившиеся 25 мая >>

Афиша кино >>

Аладдин
приключения, сказка, фэнтези
США, 2019
То, что никто не видит
научная фантастика, триллер
Латвия, 2016
Весёлая ферма
детский фильм, семейное кино
Норвегия, 2018
Гори, гори ясно
фильм ужасов
США, 2019
Игрища престолов
комедия
США, 2019
Красивый, плохой, злой
биография, драма, криминальный фильм
США, 2019
Плейбой под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2018
Ядовитая роза
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Италия, США, 2019
Капитан семи морей
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2018
Малыш Кид
биография, вестерн, драма
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен