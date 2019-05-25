«Золотая пальмовая ветвь» досталась «Паразитам» Пон Джон-Ху

ревью

Десять романтических историй в столице Германии.

От Римской республики до Шотландии XVIII века

Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов»

«Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки»

Сиквел «Притяжения» увидят в Латинской Америке, а «Миллиард» – в Китае

Рецензии на фильмы

«Гори, гори ясно»: Сегодня он пьет человеческую кровь, а завтра – начнет курить

Хоррор про злого Супермена показывает, к чему приводит неумение разговаривать (с детьми)