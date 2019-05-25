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«Золотая пальмовая ветвь» досталась «Паразитам» Пон Джон-Ху

25 мая
2019 год

Новости кино >>
25 мая 2019
«Золотая пальмовая ветвь» 72-го Каннского кинофестиваля досталась южнокорейской ленте «Паразиты» Пон Джон-Ху, которая сразу же после показа была фаворитом критиков со всего мира.

«Золотая пальмовая ветвь» досталась «Паразитам» Пон Джон-Ху
фото: "Паразиты"

Лента Пон Джон-Ху рассказывает историяю безработной семьи Ги-тхэка, которая решает подзаработать с помощью обеспеченного семейства Пак. И придумывают для этого очень необычный план.

Несмотря на то, что на красной дорожке перед церемонией закрытия смотра появился Квентин Тарантино, чей фильм «Однажды…в Голливуде» был представлен в нынешнем конкурсе, режиссер остался без наград.

Большой приз жюри достался картине «Атлантик» Мати Диоп – первой женщины-режиссера африканского происхождения в конкурсе Каннского кинофестиваля. Картина рассказывает о рабочих из пригорода Дакара, которым в Сенегале на стройке футуристической башни под названием Атлантик не платят месяцами. Они решают покинуть свою страну в поисках лучшей жизни, отправившись на лодке через океан. Среди них Сулейман, влюбленный в Аду, обещанную другому. Через несколько дней после отъезда пожар разрушает свадьбу Ады. Молодая женщина и не подозревает, что Сулейман вернулся.

«Золотая пальмовая ветвь» досталась «Паразитам» Пон Джон-Ху
фото: "Атлантик"

Антонио Бандерас и Эмили Бичем были названы лучшими актерами 72-го Каннского кинофестиваля. Бандерас исполнил главную роль – талантливого режиссера, переживающего творческий кризис и закат карьеры – в новой работе Педро Альмодовара «Боль и слава». Эмили Бичем сыграла в ленте Джессики Хауснер «Малыш Джо», рассказывающей об искусственно выведенном двумя селекционерами цветке, который способен менять личность любого, кто к нему прикоснется.

Специальными призами жюри отметило сразу две работы – копродукцию Франции и Бразилии «Бакурау» Клебера Мендонсы-младшего и Жулиано Дорнеллеса и французских «Отверженных» Ладжа Ли. Лучшими режиссерами признаны бельгийские кинематографисты Жан-Пьер и Люк Дарденны за ленту «Молодой Ахмед», повествующую о бельгийском подростке Ахмеде, который планирует убийство учителя согласно экстремистским интерпретациям Корана.

«Золотая пальмовая ветвь» досталась «Паразитам» Пон Джон-Ху
фото: "Молодой Ахмед"

Награда за лучший сценарий досталась Селин Скьямма за картину «Портрет молодой женщины в огне». Действие этой ленты разворачивается во Франции XVIII века вокруг молодой художницы Марианны, которая получает заказ на свадебный портрет девушки по имени Элоиза. Днями Марианна внимательно изучает свою модель, а ночами пишет её портрет. Постепенно героини сближаются всё сильнее, вместе провожая свободу Элоизы перед её надвигающимся замужеством. В обеих зреет понимание того, что счастливый брак на самом деле не сулит Элоизе ничего хорошего.

Специальным упоминанием жюри отметило работу Элии Сулеймана «Должно быть, это рай», рассказывающую о его поиске альтернативной Палестине родины.

72-й Каннский международный кинофестиваль проходил с 14 по 25 мая. Жюри основного конкурса возглавлял режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.
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Педро АльмодоварАнтонио БандерасЭмили БичемАлехандро Гонсалес ИньярритуЖан-Пьер ДарденнЛюк ДарденнПон Джун-хоМати ДиопСелин СкьяммаЭлия СулейманКвентин ТарантиноДжессика Хауснер
фильмы
АтлантикБоль и славаДолжно быть, это райМалыш ДжоМолодой АхмедНочная прогулкаОднажды в ГолливудеОтверженныеПаразитыПортрет молодой женщины в огне

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«Золотая пальмовая ветвь» досталась «Паразитам» Пон Джон-Ху фотографии
«Золотая пальмовая ветвь» досталась «Паразитам» Пон Джон-Ху фотографии
«Золотая пальмовая ветвь» досталась «Паразитам» Пон Джон-Ху фотографии
«Золотая пальмовая ветвь» досталась «Паразитам» Пон Джон-Ху фотографии
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