Братья Дарденн стали лучшими режиссерами Каннского кинофестиваля

Бельгийские кинематографисты Жан-Пьер и Люк Дарденны стали лучшими режиссерами 72-го Каннского кинофестиваля, церемония закрытия которого проходит 25 мая.
В конкурсе была представлена их лента «Молодой Ахмед», повествующая о бельгийском подростке Ахмеде, который планирует убийство учителя согласно экстремистским интерпретациям Корана.
фото: Кадр из фильма "Молодой Ахмед"
Награда за лучший сценарий досталась Селин Скьямма за картину «Портрет молодой женщины в огне». Действие этой ленты разворачивается во Франции XVIII века вокруг молодой художницы Марианны, которая получает заказ на свадебный портрет девушки по имени Элоиза. Днями Марианна внимательно изучает свою модель, а ночами пишет её портрет. Постепенно героини сближаются всё сильнее, вместе провожая свободу Элоизы перед её надвигающимся замужеством. В обеих зреет понимание того, что счастливый брак на самом деле не сулит Элоизе ничего хорошего.