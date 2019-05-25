Антонио Бандерас и Эмили Бичем названы лучшими актерами Каннского кинофестиваля

Бандерас исполнил главную роль – талантливого режиссера, переживающего творческий кризис и закат карьеры – в новой работе Педро Альмодовара «Боль и слава». Эмили Бичем сыграла в ленте Джессики Хауснер «Малыш Джо», рассказывающей об искусственно выведенном двумя селекционерами цветке, который способен менять личность любого, кто к нему прикоснется.
Специальными призами жюри отметило сразу две работы – копродукцию Франции и Бразилии «Бакурау» Клебера Мендонсы-младшего и Жулиано Дорнеллеса и французских «Отверженных» Ладжа Ли. Лучшими режиссерами признаны бельгийские кинематографисты Жан-Пьер и Люк Дарденны за ленту «Молодой Ахмед», повествующую о бельгийском подростке Ахмеде, который планирует убийство учителя согласно экстремистским интерпретациям Корана.
Награда за лучший сценарий досталась Селин Скьямма за картину «Портрет девушки в огне». Действие этой ленты разворачивается во Франции XVIII века вокруг молодой художницы Марианны, которая получает заказ на свадебный портрет девушки по имени Элоиза. Днями Марианна внимательно изучает свою модель, а ночами пишет её портрет. Постепенно героини сближаются всё сильнее, вместе провожая свободу Элоизы перед её надвигающимся замужеством. В обеих зреет понимание того, что счастливый брак на самом деле не сулит Элоизе ничего хорошего.