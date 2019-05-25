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Антонио Бандерас и Эмили Бичем названы лучшими актерами Каннского кинофестиваля

25 мая
2019 год

Новости кино >>
25 мая 2019
Антонио Бандерас и Эмили Бичем названы лучшими актерами 72-го Каннского кинофестиваля, церемония закрытия которого проходит 25 мая.

Антонио Бандерас и Эмили Бичем названы лучшими актерами Каннского кинофестиваля
фото: "Боль и слава"

Бандерас исполнил главную роль – талантливого режиссера, переживающего творческий кризис и закат карьеры – в новой работе Педро Альмодовара «Боль и слава». Эмили Бичем сыграла в ленте Джессики Хауснер «Малыш Джо», рассказывающей об искусственно выведенном двумя селекционерами цветке, который способен менять личность любого, кто к нему прикоснется.

Специальными призами жюри отметило сразу две работы – копродукцию Франции и Бразилии «Бакурау» Клебера Мендонсы-младшего и Жулиано Дорнеллеса и французских «Отверженных» Ладжа Ли. Лучшими режиссерами признаны бельгийские кинематографисты Жан-Пьер и Люк Дарденны за ленту «Молодой Ахмед», повествующую о бельгийском подростке Ахмеде, который планирует убийство учителя согласно экстремистским интерпретациям Корана.

Награда за лучший сценарий досталась Селин Скьямма за картину «Портрет девушки в огне». Действие этой ленты разворачивается во Франции XVIII века вокруг молодой художницы Марианны, которая получает заказ на свадебный портрет девушки по имени Элоиза. Днями Марианна внимательно изучает свою модель, а ночами пишет её портрет. Постепенно героини сближаются всё сильнее, вместе провожая свободу Элоизы перед её надвигающимся замужеством. В обеих зреет понимание того, что счастливый брак на самом деле не сулит Элоизе ничего хорошего.

Специальным упоминанием жюри отметило работу Элии Сулеймана «Должно быть, это рай», рассказывающую о его поиске альтернативной Палестине родины.

72-й Каннский международный кинофестиваль проходил с 14 по 25 мая. Жюри основного конкурса возглавлял режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.
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