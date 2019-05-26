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Ежа из полнометражного «Соника» перерисуют к 2020-му

26 мая
2019 год

Новости кино >>
26 мая 2019
Фильм «Соник в кино» про знаменитого персонажа из серии видеоигр от Sega, который был запланирован к выходу в прокат 8 ноября этого года, теперь появится на экранах только 14 февраля 2020-го, сообщает Deadline.

Ежа из полнометражного «Соника» перерисуют к 2020-му

Причиной стала критика фанатов относительно изображения главного героя – антропоморфного Ежа. Многие будущие зрители увидели его в первом трейлере фильма, который вышел около месяца назад и успел собрать более 30 млн просмотров на YouTube, и раскритиковали изображение Соника.

Режиссер ленты Джефф Фоулер практически сразу же пообещал фанатам «перерисовать» ежа. И вот теперь студия Paramount, ответственная за картину, сдвинула дату релиза фильма на несколько месяцев.

В центре фильма – Соник Икс и команда его друзей: верный лис-изобретатель Тейлз, влюбленная ежиха-боец Эми, добрая малышка-крольчиха Крим и другие, которые встают на пути у гениального суперзлодея доктора Эггмана. Вместе со своей армией роботов Эггман охотится за Изумрудами Хаоса, которые позволят ему поработить мир.

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