Фильмы с Серебряковым и Палем покажут на фестивале уличного кино

Фестиваль уличного кино уже в шестой раз пройдет с 12 июня по 12 сентября, летние площадки и городские сцены Москвы, Петербурга, Калининграда, Казани, Краснодара, Новосибирска, Омска, Красноярска, Владивостока и других городов и поселков будут реконструированы под кинозалы. В течение трех месяцев более миллиона зрителей смогут увидеть и проголосовать за лучшие короткометражки молодых российских режиссеров, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Фестиваль уличного кино
«Многие думают, что короткий метр – это какой-то молодежный артхаус, неинтересный широкому зрителя. Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии», – говорит основатель проекта Александр Щеряков.