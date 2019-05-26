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Фильмы с Серебряковым и Палем покажут на фестивале уличного кино

26 мая
2019 год

Новости кино >>
26 мая 2019
Фестиваль уличного кино уже в шестой раз пройдет с 12 июня по 12 сентября, летние площадки и городские сцены Москвы, Петербурга, Калининграда, Казани, Краснодара, Новосибирска, Омска, Красноярска, Владивостока и других городов и поселков будут реконструированы под кинозалы. В течение трех месяцев более миллиона зрителей смогут увидеть и проголосовать за лучшие короткометражки молодых российских режиссеров, сообщает пресс-служба смотра.

Фильмы с Серебряковым и Палем покажут на фестивале уличного кино
фото: Фестиваль уличного кино

«Многие думают, что короткий метр – это какой-то молодежный артхаус, неинтересный широкому зрителя. Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии», – говорит основатель проекта Александр Щеряков.

В этом году организаторы обещают емкую, наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами программу, которой нет в открытом доступе. Так, на фестивале можно будет увидеть короткометражки с известными актерами – Алексеем Серебряковым, Сергеем Буруновым, Александром Петровым, Павлом Деревянко, Яной Трояновой. Кроме того, уже известно, что в конкурсной программе этого года также будет показан короткометражный дебют Петра Федорова «Электрический ток» с Александром Палем в главной роли. Победитель фестиваля будет выбран по итогам зрительского голосования.
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