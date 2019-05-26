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Форест Уитакер спродюсирует семейный фильм для Netflix

26 мая
2019 год

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26 мая 2019
Стриминг-сервис Netflix экранизирует бестселлер американской писательница филиппинского происхождения Эрин Энтрады Келли «Здравствуй, Вселенная» (Hello, Universe), сообщает пресс-служба сервиса.

Форест Уитакер спродюсирует семейный фильм для Netflix

Сценарий для ленты напишет Майкл Голамко, работавший над сериалом «Гримм». Продюсерами проекта выступят Форест Уитакер и Нина Янг Бонджови, работавшая над лентой «Станция "Фрутвейл"». Представители Netflix уверены, что у команды получится забавная картина, которая будет интересна и детям, и взрослым.

Картина расскажет о робком мальчике, оказавшемся на дне темного колодца из-за выходок местного хулигана. Друг жертвы, провозгласивший себя экстрасенсом, собирает команду, чтобы отправиться на поиски мальчика.

Книга Эрин Энтрады представляла собой рассказ о заточенном на дне колодца мальчике с точки зрения четырех ребят – героев этой истории. Сама писательница рассказывала, что на сюжет книги повлияли филиппинские народные сказки. Произведение Энтрады, опубликованное в 2017 году, получило положительные отзывы критиков и вошло в список бестселлеров New York Times.
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