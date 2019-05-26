Дакота Джонсон исполнит «Каверы»

Компании Focus Features и Working Title Films приступили к производству комедии «Каверы» (Covers), которая расскажет о музыкальном мире Голливуда, сообщает Deadline.
фото: "50 оттенков свободы"
Главные роли в проекте исполнят звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон и обладательница премии «Золотой глобус» Трейси Эллис Росс. Режиссером выступит Ниша Ганатра, работавшая над сериалами «Бруклин 9-9», «Последний человек на Земле» и «Мистер Робот».
В американский прокат фильм выпустит компания Focus Features, а в других странах – Universal Pictures International.