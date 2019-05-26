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Дакота Джонсон исполнит «Каверы»

26 мая
2019 год

Новости кино >>
26 мая 2019
Компании Focus Features и Working Title Films приступили к производству комедии «Каверы» (Covers), которая расскажет о музыкальном мире Голливуда, сообщает Deadline.

Дакота Джонсон исполнит «Каверы»
фото: "50 оттенков свободы"

Главные роли в проекте исполнят звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон и обладательница премии «Золотой глобус» Трейси Эллис Росс. Режиссером выступит Ниша Ганатра, работавшая над сериалами «Бруклин 9-9», «Последний человек на Земле» и «Мистер Робот».

В американский прокат фильм выпустит компания Focus Features, а в других странах – Universal Pictures International.
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