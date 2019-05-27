Евгений Сытый начнет «Новую жизнь»

В Москве начались съемки комедии «Новая Жизнь» с Евгением Сытым в главной роли, сообщает пресс-служба кинокомпании «Артлайт», ответственной за производство картины.
фото: Пресс-служба компании "Артлайт"
Главный герой картины – Анатоли Снаров – после кодирования от алкоголизма взглянул на свою жизнь новыми, трезвыми глазами. Оказывается, у него есть жена, дети и ответственная должность начальника ЖКХ в уездном городке Сорочинске, которыми он совершенно не занимался раньше. Достигнув просветления, Снаров решает осчастливить окружающих. Он становится примерным семьянином и активным гражданином. Его бурная деятельность быстро выходит за рамки полномочий начальника ЖКХ. Пытаясь построить идеальный мир, Снаров добирается до администрации города Сорочинска. В надежде спастись от деятельного реформатора, окружение Снарова бросает все силы на то, чтобы его раскодировать.