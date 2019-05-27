Валерия Кожевникова стала музой Сергея Рахманинова

ревью

Несчастный случай на болоте превращает ученого в человекообразное растение с супергеройскими способностями.

Российская актриса приступила к съемкам в международном проекте, посвященном великому композитору.

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина

Фестивальная колонка

Канны-2019: Боль, слава и немножко нервно

Каннский фестиваль опять увлекся конъюнктурой, но это не так страшно