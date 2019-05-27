Валерия Кожевникова стала музой Сергея Рахманинова

Российская актриса Валерия Кожевникова
сыграет Лану Даль, революционерку и музу Сергея Рахманинова, в международном проекте «Сергей Рахманинов, скрытая партитура
» французского режиссера Жана-Луи Гийерму
, сообщает пресс-служба артистки.
«Я очень взволнована и не могла дождаться начала съемок. Мне нравится играть исторических персонажей, особенно таких сильных и ярких женщин
», – отметила Кожевникова.
Картина расскажет об отношениях Рахманинова и Даль, и их влиянии на творчество великого композитора. Роль Рахманинова исполнит актер Александр Слободяник
. Также в фильме снимутся Катрин Денев
, Жерар Депардье
, Кристиан Вадим
и другие.
Съемки пройдут во Франции, США, России и Канаде.