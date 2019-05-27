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Валерия Кожевникова стала музой Сергея Рахманинова

27 мая
2019 год

Новости кино >>
27 мая 2019
Российская актриса Валерия Кожевникова сыграет Лану Даль, революционерку и музу Сергея Рахманинова, в международном проекте «Сергей Рахманинов, скрытая партитура» французского режиссера Жана-Луи Гийерму, сообщает пресс-служба артистки.

Валерия Кожевникова стала музой Сергея Рахманинова

«Я очень взволнована и не могла дождаться начала съемок. Мне нравится играть исторических персонажей, особенно таких сильных и ярких женщин», – отметила Кожевникова.

Картина расскажет об отношениях Рахманинова и Даль, и их влиянии на творчество великого композитора. Роль Рахманинова исполнит актер Александр Слободяник. Также в фильме снимутся Катрин Денев, Жерар Депардье, Кристиан Вадим и другие.

Съемки пройдут во Франции, США, России и Канаде.
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персоны
Кристиан ВадимКатрин ДенёвЖерар ДепардьеВалерия Кожевникова

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