Сергей Гармаш и Александр Кузнецов влюбляются в одну и ту же девушку

Кино-театр.ру представляет трейлер драматического триллера «Люби их всех»
, дебютной полнометражной работы режиссера Марии Агранович
(приз «За зрелую молодость» в конкурсе «Кинотавр короткий метр» и приз МФКФ «Лучший игровой фильм» за ленту «No problem»
).
У нее всегда есть план. Для каждого свой. Для каждого свое имя. Одному нужна Вера. Другому - Надежда. И почти всем Любовь. Она уходит от каждого в свой срок. Она найдет причину. Но кто знает, где кончается обман, на который идут только ради денег, и начинается настоящее чувство? И кто знает кто она: простая столичная содержанка, коварная мошенница, талантливая актриса или женщина, которая умеет (только) любить? Любить их всех.
«Почему я хотела рассказать именно эту историю? Наверное, сыграла определенную роль моя любовь к фильмам про «просто» супергероев и спецслужбы
, - признается Мария Агранович. - «Леон», «Никита», «Пятый элемент» – я росла со всеми этими бессоновскими героинями, и очень их люблю. Да, и «Брат» - один из моих любимейших фильмов. Так все сложилось в этот проект, правда, пока без спецслужб. Это кино про нехорошего супергероя. Про любовь как бизнес. Серьезная любовь и серьезный бизнес. Моя героиня – это почти Никита. Только без оружия. Обычная содержанка превращается в супер-бизнес-вумен. Почему – не знаю. Просто так сложилась жизнь. Знаете, а талантливый человек, если что-то делает, то делает это на все сто. Конечно, придумывать такие истории сложно. Нужно ставить себя по очереди на место всех героев. Но ее многоходовые комбинации, все ее «разводы» – они про жизнь. Не про вскрытие сейфа или технологии. Они на знание человека и поступков. Такой талант психолога и актрисы. Женщина-самоконтроль. Супергерой. Суперженщина, солдат, который несет службу. Но важно, что вокруг нее классные мужики. И у нее все получается потому, что они в нее влюбляются, они ее любят. Они на это способны. И даже герой Сергея Гармаша, самый взрослый, владелец сложного, крутого бизнеса, который, казалось бы, уже не должен верить ни во что в этой жизни, но даже он может испытывать чувства. А она нет. Мне вот это важно. Она монстр, наверное. Но классный монстр. И которого в итоге жалко
».
Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш
, Алёна Михайлова
, Александр Кузнецов
, Александра Киселева
, Кирилл Сафонов
и Мария Малиновская
.
«Мария Агранович прислала мне сценарий. Я увидел – он хороший и, так сказать, доказательный
, - рассказал Сергей Гармаш. - И, в общем-то, понял, что хотел бы участвовать в этом проекте. Потому что мне всегда была интересно рассматривать человека с совершенно неожиданных ракурсов. Я, читая, долго не мог понять, где мне включить, скажем, сопереживание героине, хотя она вроде бы мне нравилась. Но я не мог понять, за что я должен ее любить. И потом вдруг раз - сопереживание, как просто лампочка вспыхивает, и я становлюсь на ее сторону и остаюсь на этой стороне до конца
».
«Это мой дебют, моя самая первая большая роль, но давалась она мне как-то очень легко
, - призналась Алёна Михайлова. - Даже сейчас, в следующих проектах, у меня больше сложностей, чем в первом. Хотя, казалось бы, все должно быть наоборот. Пожалуй, трудности были только с обнаженными сценами - в плане, раздеться при всех. Играть эту роль было несложно. Но у меня есть к себе претензии. Точнее, мне очень тяжело на себя смотреть. Впервые смотришь на себя – на свою мимику, на свою речь, пластику – и тебя от чего-то просто трясет
».
«Люби их всех»
участвует в конкурсной программе юбилейного XXX ОРКФ «Кинотавр». В российский прокат лента выйдет 3 октября 2019 года.