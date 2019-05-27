Петр Рыков вылечит женщин

Телеканал Dомашний начал съемки четвертого сезона медицинской драмы «Женский доктор» о буднях частной гинекологический клиники, сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба телеканала Dомашний
После отъезда Романа Широкова и Татьяны Седельниковой двери клиники откроют два новых харизматичных главных героя – акушер-гинеколог Александр Родионов и заведующая отделением гинекологии Наталья Тимченко.
Роль нового женского доктора сыграет актер Петр Рыков. Его герой Александр Родионов приехал из другого города, чтобы начать жизнь с чистого листа.
«Могу с уверенностью заявить, что мой Родионов будет совсем другим, не похожим на доктора Широкова. Он нравится мне спокойствием и внутренней уверенностью в своих поступках. Он готов отстаивать свои решения и порой даже поколотить кого-то, чтобы добиться правды. Еще мне импонирует, что Родионов не идет на компромиссы, а хочет встретить настоящую любовь», – отметил актер.
Между Родионовым и новой заведующей отделением гинекологии Натальей Тимченко (Дарья Егоркина) сразу возникнет симпатия, но прошлые травмы и тайны не позволят им открыто проявить свои чувства.
«Моя Наталья Ивановна – успешная женщина. Она достигла серьезных высот в профессиональном мире, а вот в личной жизни не все так гладко. У нее растет сын, которого она воспитывает одна. Мне очень импонирует ее сила, нравится то, что она добивается поставленных целей и не пасует перед трудностями. Хотя, возможно, самым сложным испытанием для нее станет любовь», – говорит Егоркина.
Съемки нового сезона продлятся до августа. В нем будет 40 серий, как и в предыдущем.
«В новом сезоне будет много добрых и светлых историй. Наши герои будут бороться за жизни детей и оберегать здоровье их матерей, помогать семьям находить пути понимания и прощения. Ну и, конечно же, мы уделим много внимания нашей главной романтической паре – Наталье Тимченко и Александру Родионову. Также не обойдется без приправ: будут тайны, загадки и интриги…» – рассказала шоураннер проекта Юлия Мищенко.