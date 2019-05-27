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Риналь Мухаметов и Любовь Аксенова бродят по чужим воспоминаниям

27 мая
2019 год

Новости кино >>
27 мая 2019
В сети появился новый трейлер российского фэнтези «Кома» режиссера Никиты Аргунова («Нечисть»).


По сюжету после таинственной и страшной аварии молодой талантливый архитектор приходит в себя в причудливом мире. Этот мир соткан из воспоминаний людей, находящихся в коме. Как и человеческая память, он фрагментарен, хаотичен и непостоянен. Это и есть пространство КОМЫ, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, а любые законы физики – нарушаться. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое КОМА на самом деле.

Риналь Мухаметов и Любовь Аксенова бродят по чужим воспоминаниям

Главные роли в фильме сыграли Риналь Мухаметов, Константин Лавроненко, Антон Пампушный, Любовь Аксёнова, Милош Бикович, Ростислав Гулбис и Полина Кузьминская. Продюсерами проекта выступили Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян, Рубен Дишдишян, Владимир Поляков, Армен Ананикян и Николай Ларионов.

Российская премьера «Комы» намечена на 14 ноября 2019 года.
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