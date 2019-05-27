Риналь Мухаметов и Любовь Аксенова бродят по чужим воспоминаниям

В сети появился новый трейлер российского фэнтези «Кома»
режиссера Никиты Аргунова
(«Нечисть»
).
По сюжету после таинственной и страшной аварии молодой талантливый архитектор приходит в себя в причудливом мире. Этот мир соткан из воспоминаний людей, находящихся в коме. Как и человеческая память, он фрагментарен, хаотичен и непостоянен. Это и есть пространство КОМЫ, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, а любые законы физики – нарушаться. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое КОМА на самом деле.
Главные роли в фильме сыграли Риналь Мухаметов
, Константин Лавроненко
, Антон Пампушный
, Любовь Аксёнова
, Милош Бикович
, Ростислав Гулбис
и Полина Кузьминская
. Продюсерами проекта выступили Гевонд Андреасян
, Сарик Андреасян
, Рубен Дишдишян
, Владимир Поляков
, Армен Ананикян
и Николай Ларионов
.
Российская премьера «Комы»
намечена на 14 ноября 2019 года.