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Сериал «Ангелина» с Марией Куликовой выйдет 3 июня

28 мая
2019 год

Новости кино >>
28 мая 2019
Сериал «Ангелина» с Марией Куликовой в одной из главных ролей выйдет на канале «Россия 1» 3 июня, сообщает пресс-служба канала.

Сериал «Ангелина» с Марией Куликовой выйдет 3 июня

История начинается с того, что юная Ангелина унаследовала от бабки-травницы секреты народной медицины и ее обширную клиентуру. Ангелине по душе семейное занятие, которому она посвящает все свое время, несмотря на то, что жених Павел Коростылев уговаривает девушку бросить знахарство ради их общего будущего. Упрямство Ангелины и интриги ее соперницы Инги, влюбленной в Павла, делают свое дело. Ангелина и Павел расстаются – и каждый из них в этом разрыве винит противоположную сторону. Зато Инга счастлива – свадьба с Павлом не за горами. А вскоре у молодой пары рождаются мальчики-близнецы.

Проходит три года, и беда стучится в дом четы Коростылевых. Оба ребенка в одночасье заболевают дифтеритом, а до больницы добраться нет возможности. Скрепя сердце, Коростылевы обращаются за помощью к Ангелине, умоляя спасти детей. Однако тяжелая болезнь не всегда поддается народным рецептам. Один из малышей задыхается. Обезумевшая от горя Инга обвиняет Ангелину в преднамеренном убийстве на почве ревности, а разгневанные односельчане вершат над «ведьмой Ангелиной» суд Линча.

Спустя двадцать лет встречаются юные Софья Кольцова и Игорь Коростылев. Они молоды, успешны и счастливо влюблены – однако тенью между ними встает преступление прошлого и смертельная вражда двух семей – Коростылевых и Кольцовых.

Помимо Марии Куликовой в сериале сыграли Татьяна Колганова, Виталий Кудрявцев, Александр Яцко, Александр Арсентьев, Олег Загородний, Анна Сагайдачная и другие.
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