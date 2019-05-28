Сериал «Ангелина» с Марией Куликовой выйдет 3 июня

Сериал «Ангелина
» с Марией Куликовой
в одной из главных ролей выйдет на канале «Россия 1» 3 июня, сообщает пресс-служба канала.
История начинается с того, что юная Ангелина унаследовала от бабки-травницы секреты народной медицины и ее обширную клиентуру. Ангелине по душе семейное занятие, которому она посвящает все свое время, несмотря на то, что жених Павел Коростылев уговаривает девушку бросить знахарство ради их общего будущего. Упрямство Ангелины и интриги ее соперницы Инги, влюбленной в Павла, делают свое дело. Ангелина и Павел расстаются – и каждый из них в этом разрыве винит противоположную сторону. Зато Инга счастлива – свадьба с Павлом не за горами. А вскоре у молодой пары рождаются мальчики-близнецы.
Проходит три года, и беда стучится в дом четы Коростылевых. Оба ребенка в одночасье заболевают дифтеритом, а до больницы добраться нет возможности. Скрепя сердце, Коростылевы обращаются за помощью к Ангелине, умоляя спасти детей. Однако тяжелая болезнь не всегда поддается народным рецептам. Один из малышей задыхается. Обезумевшая от горя Инга обвиняет Ангелину в преднамеренном убийстве на почве ревности, а разгневанные односельчане вершат над «ведьмой Ангелиной» суд Линча.
Спустя двадцать лет встречаются юные Софья Кольцова и Игорь Коростылев. Они молоды, успешны и счастливо влюблены – однако тенью между ними встает преступление прошлого и смертельная вражда двух семей – Коростылевых и Кольцовых.
Помимо Марии Куликовой в сериале сыграли Татьяна Колганова
, Виталий Кудрявцев
, Александр Яцко
, Александр Арсентьев
, Олег Загородний
, Анна Сагайдачная
и другие.