Елена Николаева и Антон Хабаров организуют «Свадьбы и разводы»

Главные герои – владелица маленького агентства по организации свадебных торжеств, Женя, и адвокат Марк, который занимается бракоразводными процессами. Столь разные по роду занятий и характеру фея новобрачных и строгий юрист арендуют офисы на одном этаже бизнес-центра. И Женя, и Марк не сомневаются, что именно они помогают стать людям счастливыми, только разными путями: Женя – объединяя пары, а Марк – разводя их в судах.
Всё изменяется, когда Женя и Марк сталкиваются друг с другом. Несмотря на то, что у девушки есть жених Саша, который вроде бы по всем параметрам идеален, после встречи с Марком она уже начинает сомневаться в правильности своего выбора. В свою очередь, и Марк начинает задумываться, что, кажется, он наконец-то нашел ту единственную, с которой готов идти под венец и пересмотреть свои принципы убежденного холостяка. Однако не все так просто на пути к счастью, ведь у них постоянно возникают всё новые и новые причины для споров.
«Наша история про настоящее. Можно многое почерпнуть: люди, посмотревшие сериал, подумают дважды прежде, чем разводиться или жениться. А так, конечно, история из реальности: как адвокат по бракоразводным процессам может скрепить союз, и люди не разведутся, потому что часто он работает и как их психолог, так и свадебное агентство может все испортить», – говорит Елена Николаева.