Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Елена Николаева и Антон Хабаров организуют «Свадьбы и разводы»

28 мая
2019 год

Новости кино >>
28 мая 2019
Премьера сериала «Свадьбы и разводы» с Еленой Николаевой и Антоном Хабаровым в главных ролях состоится 3 июня на Первом канале, сообщает пресс-служба телеканала.

Елена Николаева и Антон Хабаров организуют «Свадьбы и разводы»
фото: Пресс-служба Первого канала

Главные герои – владелица маленького агентства по организации свадебных торжеств, Женя, и адвокат Марк, который занимается бракоразводными процессами. Столь разные по роду занятий и характеру фея новобрачных и строгий юрист арендуют офисы на одном этаже бизнес-центра. И Женя, и Марк не сомневаются, что именно они помогают стать людям счастливыми, только разными путями: Женя – объединяя пары, а Марк – разводя их в судах.

Всё изменяется, когда Женя и Марк сталкиваются друг с другом. Несмотря на то, что у девушки есть жених Саша, который вроде бы по всем параметрам идеален, после встречи с Марком она уже начинает сомневаться в правильности своего выбора. В свою очередь, и Марк начинает задумываться, что, кажется, он наконец-то нашел ту единственную, с которой готов идти под венец и пересмотреть свои принципы убежденного холостяка. Однако не все так просто на пути к счастью, ведь у них постоянно возникают всё новые и новые причины для споров.

«Наша история про настоящее. Можно многое почерпнуть: люди, посмотревшие сериал, подумают дважды прежде, чем разводиться или жениться. А так, конечно, история из реальности: как адвокат по бракоразводным процессам может скрепить союз, и люди не разведутся, потому что часто он работает и как их психолог, так и свадебное агентство может все испортить», – говорит Елена Николаева.

В сериале также сыграли Антон Денисенко, Рина Гришина, Данила Шевченко, Павел Ворожцов, Ирина Темичева, Анастасия Панина, Владимир Симонов, Олег Комаров, Ольга Тумайкина, Ирина Розанова и другие.
версия для печати
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Павел ВорожцовРина ГришинаАнтон ДенисенкоОлег Комаров (II)Елена Николаева (II)Анастасия ПанинаИрина РозановаВладимир СимоновИрина ТемичеваОльга ТумайкинаАнтон ХабаровДанила Шевченко
фильмы
Свадьбы и разводы

фотографии >>
Елена Николаева и Антон Хабаров организуют «Свадьбы и разводы» фотографии
Елена Николаева и Антон Хабаров организуют «Свадьбы и разводы» фотографии
Елена Николаева и Антон Хабаров организуют «Свадьбы и разводы» фотографии
Елена Николаева и Антон Хабаров организуют «Свадьбы и разводы» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Майя (Мая-Гозель) Аймедова
Сергей Астахов
Наталья Вилькина
Георгий Дрозд
Вероника Изотова
Мария Миронова (II)
Андрей Панин
Сергей Паршин
Лия Элиава
Джесси Брэдфорд
Ромен Дюрис
Изабель Карре
Моника Кина
Жан-Пьер Лео
Кэри Ханна Маллиган
Лешек Хердеген
все родившиеся 28 мая >>

Афиша кино >>

Однажды в Америке, или Чисто русская сказка
комедия
Россия, 2018
Тайная жизнь домашних животных 2
комедия, приключения, семейное кино
США, 2019
Годзилла: Король монстров
научная фантастика
США, 2019
Золотая перчатка
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
Германия, Франция, 2019
Куриоса
исторический фильм, мелодрама
Франция, 2019
Так сказал Чарли
биография, драма
США, 2018
Аладдин
приключения, сказка, фэнтези
США, 2019
Красивый, плохой, злой
биография, драма, криминальный фильм
США, 2019
Игрища престолов
комедия
США, 2019
То, что никто не видит
научная фантастика, триллер
Латвия, 2016
Весёлая ферма
детский фильм, семейное кино
Норвегия, 2018
Гори, гори ясно
фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен