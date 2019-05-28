Мировая премьера «Танца с саблями» пройдет на Шанхайском кинофестивале

Мировая премьера фильма «Танец с саблями
» Юсупа Разыкова
пройдет на 22-м Шанхайском международном кинофестивале в конкурсе программы International Panorama, сообщает пресс-служба фильма.
«Я с детства интересовался творчеством Арама Хачатуряна. В его произведениях есть невероятные мощь, сила и величие. Танец с саблями – это одно из самых исполняемых произведений в мире, своеобразный рингтон 20 века, причем не только по популярности, но и по содержанию. Мы рады, что и у китайского зрителя будет возможность оценить нашу работу и погрузиться в мир балета и музыки. Китайский зритель для меня загадка, очень интересно, как они отреагируют на фильм. Ведь тема влияния государства на творчество автора стоит в центре этой картины. Этот вопрос всегда был и сейчас актуален, как в России, так и в Китае. Этот фильм – попытка понять феномен рождения гениальных произведений в режиме сложных отношений между художником и государством», – цитирует пресс-служба слова Юсупа Разыкова.
События фильма происходят в 1942 году, в городе Молотов (Пермь), где композитор Арам Хачатурян находился в эвакуации вместе с Ленинградским академическим театром оперы и балета им. С. Кирова (Мариинский театр).
Главную роль исполнил актер Мастерской Петра Фоменко Амбарцум Кабанян
. Фильм снимали в России и Армении, в том числе в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна в Ереване и в монастыре Хор Вирап.